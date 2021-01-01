فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

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وباء قادم من الصين

أعلنت وسائل الإعلام الصينية خبر صادم عن ظهور وباء جديد في الصين كما أعلنت تسجيل أول إصابة بشرية ومكوثها داخل المستشفى لتلقي العلاج .

وأعلنت الصين تسجيل أول إصابة بشرية بسلالة إنفلونزا الطيور H10N3 إتش10n3،والتي أشارت إلى أن خطر انتشار الفيروس في أوساط البشر يعد منخفضا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول ظهور وباء انفلونزا الطيور في الصين بسلالة جديدة من خلال الفيديوجراف التالي.

المصدر: elbalad

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