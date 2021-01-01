5 طرق بسيطة لدمج بذور الكتان في نظامك الغذائي لإنقاص الوزن



بذور الكتان بذور الكتان

اكتسبت بذور الكتان الصغيرة الغنية بالمغذيات شعبية هائلة لفقدان الوزن، فيما يلي خمس طرق لدمجها في نظامك الغذائي لفقدان تلك الكيلوغرامات الزائدة.



هذه هي الطريقة التي يمكن أن تساعد بها بذور الكتان في إنقاص الوزن،وفقا لما نشره هيلثي .



إذا كان فقدان الوزن يمثل مصدر قلق كبير بالنسبة لك ، فإن إضافة بذور الكتان يمكن أن تكون إضافة رائعة لنظامك الغذائي. تمتلئ هذه البذور الغنية بالمغذيات بفوائد صحية رائعة ، ونعم فهي تشمل مساعدتك على خسارة تلك الكيلوجرامات الزائدة.

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فيما يلي بعض العناصر الغذائية التي تحتوي عليها بذور الكتان:1. حمض أوميغا الدهنيتحتوي بذور الكتان أو بذور الكتان على أحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات (حمض ألفا لينولينيك) وأحماض أوميغا 6 الدهنية (حمض اللينوليك). يمكن لهذه الأحماض الدهنية الأساسية أن تقلل الالتهاب في الجسم وتوازن عملية الأيض.2. قشورتعتبر هذه البذور أيضًا مصدرًا رائعًا للقشور ، وهو مركب نباتي غني بمضادات الأكسدة وخصائص الإستروجين. هذا هو السبب في أنها تساعد في إنقاص الوزن عن طريق تحسين عمل الخلايا التي تحرق الدهون.3. الأليافتحتوي البذور البنية الصغيرة أيضًا على الألياف ، والتي يمكن أن تساعدك على فقدان دهون البطن.4. البروتينهذه بذور الكتان هي مصدر كبير للبروتين النباتي ومنخفضة في السعرات الحرارية، وبالتالي إعطاء الأيض دفعة جدية ومنع زيادة الوزن.إليك كيفية دمج بذور الكتان في نظامك الغذائي:1. شاي بذور الكتانأضف هذه البذور إلى الشاي الخاص بك ، وانظر كيف يذوب وزنك. إليك كيفية صنعه:المقادير :1 ملعقة كبيرة مسحوق بذور الكتانقرفةالعسل، حسب الذوق)1.5 كوب ماءبذور الكتان لفقدان الوزنجرب شاي بذور الكتان لمساعدتك على خسارة الوزن .إجراء:خذ كوبًا واحدًا من الماء في وعاء الشاي واتركه يغلي لمدة 2-3 دقائق. أضف رشة من القرفة ومسحوق بذور الكتان . الآن ، قم بغليه لمدة 5-8 دقائق أخرى ، وتذكر أن تقلب من حين لآخر.أطفئ الغاز وصفي السائل.أضف العسل حسب ذوقك. (يمكنك إضافة عصير الليمون كبديل)شاي بذور الكتان جاهز!2. بذور الكتان والزبادينحن نعلم كيف تعمل بذور الكتان بشكل جيد لفقدان الوزن ، لكن هل تعلم أن الزبادي مصدر غني بالبروتين ، مما يسرع عملية التمثيل الغذائي ويحافظ على شعورك بالشبع لفترة أطول؟ نعم ، هذه هي الطريقة التي تساعد بها في إنقاص الوزن. وعندما يخلط الزبادي مع بذور الكتان ، فإنه يعتبر وصفة مثالية لفقدان الوزن.إليك كيفية صنعه:إجراء:يُمزج مسحوق بذور الكتان مع اللبن الرائب في وعاء عميق ويخلط جيدًا. قدميها على الفور. إنها واحدة من أسهل الطرق للاستمتاع ببذور الكتان كوجبة خفيفة غنية بالنكهات الغنية بالبروتين والكالسيوم وفيتامين د.3. مشروب بذور الكتانيعمل هذا جيدًا على معدة فارغة ، لذا اشربه في الصباح. إنها وصفة لذيذة وصحية يمكن أن تعزز رحلة إنقاص الوزن بسهولة .مكونات:3-4 ملاعق كبيرة بذور الكتان1 كوب ماءإجراء:خذ كوبًا من الماء في وعاء وأضف إليه بذور الكتان. دعها تبقى هكذا حتى الصباح.في الصباح ، صفي السائل واستهلكه أولًا على معدة فارغة.تستهلك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.بذور الكتان لفقدان الوزنيمكن لهذه البذور الصغيرة أن تفعل المعجزات لفقدان الوزن .4. عصير بذور الكتانعصير بذور الكتان طريقة صحية لبدء يومك. يمكن أن تساعدك إضافة بذور الكتان إلى عصيرك على البقاء ممتلئًا لساعات. علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد في زيادة تناول العناصر الغذائية في جسمك.مكونات:1 كوب ماء2 ملعقة كبيرة بذور الكتان1 كوب سبانخ طازجة1 كوب فراولة مجمدة1 كوب موز مجمدإجراء:تُمزج جميع المكونات في الخلاط وتُمزج حتى تصبح ناعمة.قدمها على الفور واستمتع بعصير إنقاص الوزن .5. زيت بذور الكتانيحتوي زيت بذور الكتان على العديد من الفوائد الصحية. إنه مصدر غني لحمض ألفا لينولينيك. يحول الجسم هذه الأحماض الدهنية الأساسية غير المشبعة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات وقد تساعد في إدارة الوزن. إلى جانب ذلك ، يمكن أن يحسن صحة قلبك ويساعد في علاج الإمساك. لذلك ، يمكن أن يكون زيت بذور الكتان خيارًا رائعًا لاستبدال الزيوت الأخرى في الطبخ الخاص بك لتحقيق هدف إنقاص الوزن.