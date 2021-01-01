من مطبخك.. علاجات سريعة لارتفاع ضغط الدم جربيها بنفسك



علاجات سريعة لارتفاع ضغط الدم علاجات سريعة لارتفاع ضغط الدم

ضغط الدم من المشاكل الصحية التى يقع فيها الكثيرون، ويمكنك ببعض العلاجات من مطبخك أن تساعد فى علاج ضغط الدم، إليك أبرزها وفقا لموقع “بولد سكاى” الهندى.







1. فلفل حلو

يساعد الاستهلاك المنظم للفلفل الحلو في خفض ضغط الدم، إنه مصدر كبير لفيتامين ج، وثبت أنه يحسن وظائف القلب ويخفض ضغط الدم لدى المرضى.

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2. الجزرمليء بالبيتا كاروتين وفيتامين سي الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم منخفضة.3. الطماطمتحتوي الطماطم على الكثير من فيتامين سي وكيرسيتين، كما أنها مصدر كبير للليكوبين الذي يساعد في خفض ضغط الدم، وثبت أن اللايكوبين مفيد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم وخفض ضغط الدم.4. البصلعشب واحد يمكنك إضافته لوجباتك لخفض ضغط الدميعد البصل مصدرا كبيرا للكيرسيتين، وهو فعال في خفض ضغط الدم.5. البطاطا الحلوةتساعد البطاطا الحلوة في خفض ضغط الدم لأنها مصدر جيد للنشا المقاوم لارتفاع ضغط الدم وفيتامين ج وبيتا كاروتين.كما تعد البطاطا الحلوة مصدرًا كبيرًا للبوتاسيوم الذي يساعد بشكل طبيعي على خفض ضغط الدم عن طريق تقليل آثار الصوديوم والتوتر في الأوعية الدموية.6.البنجريمكن أن يساعد في فتح الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، وتشير الدراسات إلى أن شرب كوب واحد من عصير البنجر يوميًا يكفي لخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.7. بذور الكتانواحدة من أكثر البذور صحة، ويمكن أيضًا إضافة خفض مستويات ضغط الدم المرتفع إلى القائمة لأن بذور الكتان مصدر كبير للألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقلل الالتهاب وتحافظ على صحة القلب وتحسن الدورة الدموية.