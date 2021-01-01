5 علاجات منزلية للتخلص من اصفرار الأسنان



اصفرار الأسنان اصفرار الأسنان

تعد الأسنان الصفراء مشكلة شائعة جدًا تواجه الجماهير في الوقت الحاضر، والسبب الرئيسي هو بعض العادات غير الصحية التي لا يستطيع الناس التخلص منها، ونستعرض هنا مشاركة بعض العلاجات البسيطة التي ستساعدك على التخلص من اصفرار الأسنان بشكل طبيعي في المنزل، وفقا لما نشره موقع هيلثي.







1. تجنب العادات غير الصحية



أفضل طريقة لإبعاد البقع الصفراء عن الاسنان هي تجنب كل العادات غير الصحية مثل التدخين وشرب القهوة بكثرة والصودا ومضغ التبغ، ويُنصح بتضمين الفواكه والخضروات الطازجة في نظامك الغذائي، ويقال إن تناول المنتجات التي تحتوي على الحليب يمكن أن يساعد في زيادة مستويات الأس الهيدروجيني مما يساعد في إعادة تمعدن مينا الأسنان.

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2. ارفع فمك بالزيتشطف فمك بزيت شجرة الشاي والسمسم وزيت جوز الهند يمكن أن يساعدك على التخلص من البلاك الذي يمكن أن يسبب تغير اللون ويساعد على منع المشاكل المتعلقة باللثة، كل ما تحتاجه هو شطف فمك بملعقتين كبيرتين من أي من هذه الزيوت لمدة 5 دقائق على الأقل، بعد ذلك اشطف فمك بالماء الدافئ. وتجنب تناول أي شيء لمدة نصف ساعة القادمة، كرر ذلك مرتين في اليوم للحصول على أفضل النتائج.3. الفرشاة والخيط يوميامن المهم أن تتخذ بعض الإجراءات لتحسين حالة صحة فمك، حاول استخدام معجون أسنان مبيض أو فرشاة أسنان كهربائية لأنها تساعد على إزالة البلاك بشكل فعال من الفرشاة العادية، وينصح الناس عمومًا بتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بعد الوجبة مباشرة، لكن القيام بذلك يمكن أن يضعف مينا أسنانك، ويُنصح بالانتظار لمدة ساعة أو أكثر قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة أو يمكنك تفريش أسنانك قبل نصف ساعة من تناول وجبة ثم شطف فمك لاحقًا.4. استخدم معجون الأسنان الخاص بكندرك جميعًا الفوائد المختلفة لأوراق الريحان المعروفة أيضًا باسم تولسي، لكن هل تعلمون أنه يعمل أيضًا بشكل فعال لصحة فمك؟ نعم ، يمكنه تحسين صحة فمك بسبب قدرته على التبييض والتبييض، ولتحضير معجون الأسنان الطبيعي هذا ، تحتاج إلى طحن 15 إلى 20 ورقة ريحان. بعد ذلك ، اغسل أسنانك بالفرشاة كل صباح ومساء.يمكنك أيضًا استخدام الفحم للتخلص من البلاك لتجنب تغير اللون، ولهذا العلاج ، تحتاج فقط إلى تبليل الفرشاة العادية وتغميسها في الفحم المنشط. ثم اغسل أسنانك بالفرشاة بشكل طبيعي واشطفها. كرر هذا 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.5. تدابير فعالة أخرىاستخدم أغصان النيم لتنظيف أسنانك في الصباح.امضغ أوراق النيم لمنع أسنانك من التحول إلى اللون الأصفر.يمكنك مزج زيت النيم العطري مع معجون أسنانك العادي.اشطف فمك بمزيج من الماء وخل التفاح.افركي أسنانك بقشر البرتقال أو قشر الموز للحصول على أسنان بيضاء.