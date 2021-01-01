لعشاق القهوة .. فوائد صحية غير متوقعة



فوائد القهوة فوائد القهوة

يبحث عشاق القهوة باستمرار عن مميزات وفوائد القهوة، وبالرغم من أن القهوة الغنية بالكافيين الذي يساهم في خفض مستويات الكوليسترول والبروتين الدهني، إلا أن البعض يشعر بالخوف من زيادة استهلاكها.



وأعرب الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، عن أخبار سعيدة جديدة لمحبي القهوة؛ حيث أن هناك فوائد القهوة عديدة منها للقلب والكبد ومنافع أخرى، ويمكن أن نحصل على هذه الفائدة عند تناول فنجانين أو ثلاثة من القهوة يوميا.





وأكد شعبان، في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك أن هناك مجموعة من الأبحاث الطبية العلمية الحديثة كشفت عن فوائد القهوة الصحية، ومن أهمها :



قد يعجبك أيضا...

فوائد القهوة1- منع أزمات القلب وجلطات الشرايين2- تساهم في الوقاية من السكتات الدماغية وجلطات المخ3- الوقاية من تليف الأعصاب و الزهايمر والعته المبكر4- تمنع سرطان الثدي والقولون5- مفيدة لمرضى السكر6- تعالج الاكتئاب7- تعالج جفاف العين8- تساهم في الوقاية من بعض العدوى الميكروبية المستعصيةوأوضحت شعبان، انه أكدت دراسة أمريكية أن القهوة من 3 إلي 5 فنجان، بما تحتويه من مواد ضد الأكسدة تقلل الوفيات من القلب بصفة خاصة، وتمنع تصلب الشرايين التاجية ، ولا تتسبب في الذبذبة الأذينية ولا اختلال كهرباء القلب، و مفيدة للمخ والأعصاب، وتمنع الألزهايمر ( العته المبكر )، وتمنع مرض پاركنسون، كما تمنع الإصابة بمرض السكر من النوع الثانيوأضاف شعبان، إلى أن من فوائد القهوة انها تحافظ على صحة الكبد؛ حيث تمنع سرطان الكبد وتليف الكبد الجديد، وهي كلمة السر في الحماية من الكبد الدهني ، وهو ما جاء في مؤتمر عالمي حديث لأمراض الكبد.وتابع شعبان، أن شرب فنجانين من القهوة يحمي من تليف وتشمع الكبد نتيجة دهون الكبد لمرضى الكبد الدهني، وذلك بالإضافة لخفض الوزن 10 ٪؜ خلال سنة وممارسة الرياضة لساعة ونصف كل أسبوع.وأكد شعبان، أنه جدير بالذكر عدم حصول أي علاج دوائي حتى الآن على موافقة FDA لعلاج الكبد الدهني.