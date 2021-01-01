4 أشياء قديمة يمكنك تحويلها إلى ديكورات منزلية أنيقة.. "ما ترميش البرطمانات"



ما ترميش البرطمانات ما ترميش البرطمانات

البيت السعيد هو ملاذ كل أفراد العائلة من وقت لآخر، وتواجه الكثير من السيدات الكثير من الأسئلة، حول كيفية إضافة لمسات زخرفية جديدة إلى مساحة معيشتهن مع الحفاظ على ميزانيتهن، ربما يمكن أن تقدم أحدث الاتجاهات في الديكور المنزلي بعض الإجابات المفيدة على هذا السؤال ولكنها قد تكون مكلفة، ولكن الخبر السار هو أنه ليس عليك أن تكون مليونيرا حاصلاً على دبلوم في التصميم الداخلي لجعل الغرف في منزلك تبدو فريدة ونابضة بالحياة.



فى التقرير التالى يقدم موقع "برايت سايد" مجموعة مختارة من الأساليب للديكور الداخلي التي ستضيف هذا الشيء المميز إلى منزلك أو شقتك، ولكنها لن تكلفك الكثير:



امنحى حياة جديدة للأواني الزجاجية الزائدة عن الحاجة

تميل كل أسرة إلى مراكمة الأواني الزجاجية الزائدة، ويبدو الأمر كما لو أن تلك الأوانى غير المستخدمة ذات الأشكال والأحجام المختلفة تتكاثر من تلقاء نفسها، وتتراكم على أرففنا، يمكنك الآن منح هؤلاء الأوانى فرصة لتصبح عناصر كاملة في ديكور منزلك، فقط استخدمى خيالك لتحويل الأوانى الزجاجية المتواضعة إلى مزهريات وظلال مصابيح وأواني زهور وزخارف مثبتة على الحائط والعديد من عناصر التصميم الداخلي الأنيقة الأخرى.

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السلالم الخشبية القديمةحتى السلم الخشبي القديم يمكن أن يصبح قطعة فنية للتصميم الداخلي لمنزلك، امنحى السلم مظهرًا أكثر جمالًا من خلال تغطيته بطبقة جديدة من الطلاء والورنيش، وستجدين أن الكائن الذي يبدو زائدًا عن الحاجة جاهز لخدمتك في وظيفة جديدة، حيث يمكن أن تصبح شماعات معاطف أو حامل مناشف أو رف كتب أو حامل حلية أو حتى كرسي.اجعلى حقيبتك القديمة مفيدة مرة أخرىيمكن أن تثبت الحقيبة البسيطة أنها لا تقدر بثمن تمامًا لوضع اللمسات الأخيرة على التصاميم الداخلية من مختلف الأنواع، حيث يمكن تحويل الحقائب القديمة التي تم إصلاحها وتنظيفها إلى طاولات قهوة أو رفوف للمجلات أو صناديق أدوات، فالحقائب مثالية للتجارب الفنية ويمكنك طلاءها بألوان مختلفة، أو تغليفها بطبقات من الورق المزخرف، أو جعلها تبدو أقدم أو أحدث مما هي عليه في الواقع، فقط استخدمى مخيلتك ومن المؤكد أنك ستحصلين على بعض النتائج الجميلة والعملية والإبداعية للغاية.الأخشاب الطبيعيةعلى مدار العقد الماضي، أصبحت الطبيعة أحد الموضوعات المركزية في التصميم الداخلي، وعند استخدامها كعناصر زخرفية، يمكن أن تكون الفروع المطلية وأجزاء جذع الأشجار جميلة وعملية، فقط فكر في الاحتمالات العديدة على سبيل المثال لا الحصر، يمكن استخدام هدايا الطبيعة هذه لإنشاء شماعات معطف فريدة، وفواصل للغرف، وأرفف وألواح، إنه خيار رائع لتزيين شقتك أو منزلك.