يعشق الكثير من الأشخاص تناول الشاي بلبن، فهو مشروب محير يعشقه البعض ويتعجب منه آخرون، ولكنه يظل مشروبا مميزا بطعم مختلف لا يتكرر في مشروب آخر، لهذا له قواعد وأصول حتى يتم تحضيره بالشكل والطعم المظبوط.
تعرفي اليوم معنا على عدة قواعد ضبط الشاي بلبن، وكيفية تجنب بعض الأخطاء، كشفت عنها الشيف نجلاء الشرشابي.
يتوقف نجاح تحضير الشاي بلبن وضبط مذاقه على الغليان الجيد للشاي واللبن كل منهما على حدة، حيث يساعد هذا الغليان على الذوبان الجيد للشاي وتجانسهما معا بنفس درجة الحرارة، مما يعطي مذاقا محكما ومظبوطا للشاي بلبن، دون أن يكون الشاي غير تام التسوية، حيث إن النتيجة التي ستحصلون عليها عند تحضير الشاي بدون أن يغلى جيدًا، هي أن حبات الشاي ستطفو على سطح المشروب ويكون الشاي بلبن طعمه أشبه بلبن معكر الطعم.
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التعليقات على أخطاء تفسد الشاى باللبن.. تجنبوها
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