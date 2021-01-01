بأقل التكاليف .. حضري كفتة البطاطس بالدجاج في 15 ثانية



كفتة البطاطس بالدجاج كفتة البطاطس بالدجاج

تعتبر طريقة عمل كفتة البطاطس بالدجاج من أكثر الوصفات التي يمكن أن تكون سريعة وصحية لتقديمها للأطفال والكبار؛ حيث يمكن تحضيرها بأبسط المكونات واقل التكاليف في المنزل.







طريقة عمل كفتة داود باشا بالدجاج

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كفتة البطاطس بالدجاج في 15 ثانية فقط، وتقديمها مع وجبة الإفطار، أو بين الوجبات كسناكس خفيف وشهي، وتقديمها مع صوص الكاتشب والمايونيز.مقادير كفتة البطاطس بالدجاج ١٥ ثانية :2 فيليه صدر دجاج مقطع صغير مسلوق1 رأس بصل صغير مبشور3 فصوص ثوم مفروم1 صفار بيض2 ملعقة كبيرة دبس الرمان اختياري2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة ناعم2 ملعقة كبيرة شبت مفروم ناعمبهارات مشكلةفلفل أسودفلفل حارملح3 حبات بطاطس مسلوق ومهروسبيضة1/2 كوب بقسماط1/2 كوب دقيقطريقة عمل كفتة البطاطس بالدجاج ١٥ ثانية :1- نخلط جميع المواد مع بعض ماعدا البطاطس حتى ياخذ الدجاج نكهة البهارات والتتبيله.2- نضيف البطاطس المهروس على الدجاج ، ونخلطهم مع بعض باليد ثم نشكلها أصابع أو دوائر .3- ندخل كفتة البطاطس الفريزر لمدة 5 دقائق .4- نغمس كفتة البطاطس بالبيض، ثم في خليط الدقيق والبقسماط5- نقوم بتحمير كفتة البطاطس في الزيت، حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نرفعها على مناديل لتصفية الزيت، ثم تقدم .