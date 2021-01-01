بأقل التكاليف .. حضري كفتة البطاطس بالدجاج في 15 ثانية

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كفتة البطاطس بالدجاج

تعتبر طريقة عمل كفتة البطاطس بالدجاج من أكثر الوصفات التي يمكن أن تكون سريعة وصحية لتقديمها للأطفال والكبار؛ حيث يمكن تحضيرها بأبسط المكونات واقل التكاليف في المنزل.



طريقة عمل كفتة داود باشا بالدجاج

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كفتة البطاطس بالدجاج في 15 ثانية فقط، وتقديمها مع وجبة الإفطار، أو بين الوجبات كسناكس خفيف وشهي، وتقديمها مع صوص الكاتشب والمايونيز.


مقادير كفتة البطاطس بالدجاج ١٥ ثانية :
2 فيليه صدر دجاج مقطع صغير مسلوق
1 رأس بصل صغير مبشور
3 فصوص ثوم مفروم
1 صفار بيض
2 ملعقة كبيرة دبس الرمان اختياري
2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة ناعم
2 ملعقة كبيرة شبت مفروم ناعم
بهارات مشكلة
فلفل أسود
فلفل حار
ملح
3 حبات بطاطس مسلوق ومهروس
بيضة
1/2 كوب بقسماط
1/2 كوب دقيق

طريقة عمل كفتة البطاطس بالدجاج ١٥ ثانية :

1- نخلط جميع المواد مع بعض ماعدا البطاطس حتى ياخذ الدجاج نكهة البهارات والتتبيله.
2- نضيف البطاطس المهروس على الدجاج ، ونخلطهم مع بعض باليد ثم نشكلها أصابع أو دوائر .
3- ندخل كفتة البطاطس الفريزر لمدة 5 دقائق .
4- نغمس كفتة البطاطس بالبيض، ثم في خليط الدقيق والبقسماط
5- نقوم بتحمير كفتة البطاطس في الزيت، حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نرفعها على مناديل لتصفية الزيت، ثم تقدم .

المصدر: elbalad

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