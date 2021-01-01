يعد ماسك المشمش من أكثر الوصفات الطبيعية الفعالة فى إعادة النضارة للبشرة وتغذيتها والتخلص من العيوب وتفتيحها.
ونعرض لكم طريقة عمل ماسك المشمش لجميع أنواع البشرة وفقا لما جاء فى موقع “ بولد سكاى”
مكونات ماسك المشمش
2 ملاعق كبيرة من مسحوق المشمش المجفف
نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة عسل
طريقة استخدام ماسك المشمش
في وعاء ، أضيفي مسحوق المشمش المجفف واخلطيه مع عصير الليمون وأضف العسل واخلط جميع المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة ناعمة ومتسقة.
دعي الخليط يرتاح لبضع ثوان.
وضعيه على وجهك ورقبتك بالتساوي. وتأكدي من تجنب عينيك وأذنيك وفمك أثناء وضع المعجون.
اتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد وكرر ماسك المشمش مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.
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