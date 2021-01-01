3 قرارات حاسمة من الكاف بشأن مباراتى الأهلي والترجي بنصف نهائى إفريقيا



الكاف الكاف

اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” مجموعة من القرارات المهمة بشأن مباراتى الأهلى والترجي التونسي المقرر إقامتهما خلال شهر يونيو الجاري فى نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .



وقرر الكاف تعديل موعد مباراتى الأهلى والترجي فى ذهاب وإياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا ، حيث أعلن الكاف إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين فى تونس يوم 19 يونيو الجارى، على أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين بالقاهرة يوم 26 يوينو، وكان الكاف حدد موعد المباراتين فى 18 و25 يونيو قبل تغيير الموعد من جديد.



كما استقر الكاف على تعيين الجنوب إفريقي فيكتور جوميز حكما لمباراة الذهاب بين الأهلى والترجي التونسي، على أن يقود الحكم المغربي رضوان جيد مباراة الإياب بين الفريقين.

قد يعجبك أيضا...

وقرر الكاف بشكل نهائى تطبيق خاصية الفيديو خلال مباريات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا وذلك فى ظل الرغبة فى السيطرة على الأخطاء التحكيمية.ويري مسئولو الكاف أن تطبيق الفار فى نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا هو السبيل الوحيد لتقليل الأخطاء التحكيمية وفرض حالة من العدالة أمام جميع الفرق أطراف المربع الذهبي للمسابقة الأكبر داخل أركان القارة السمراء.ويأمل الأهلي في تخطي عقبة الترجي التونسي، والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، في محاولة للدفاع عن اللقب للموسم الثاني على التوالي، بعدما حصد اللقب في الموسم الماضي على حساب الزمالك بنتيجة 2-1.ويخوض الأهلي هذه المباراة وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما توّج الفريق بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، على حساب نهضة بركان المغربي بثنائية نظيفة، سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.في المقابل، يرغب فريق الترجي التونسي، بقيادة المدرب معين الشعباني، في تحقيق نتيجة إيجابية بهذه المباراة أيضًا، من أجل وضع قدم في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومحاولة خطف التتويج بلقب المسابقة هذا الموسم 2020-2021.وتأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة.بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3-2 بالركلات الترجيحية في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة.