أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان.
وكان زيدان قد تقدم باستقالته من تدريب ريال مدريد الأسبوع الماضي بعد نهاية موسم 2020-2021.
وأعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي التعاقد مع أنشيلوتي لمدة 3 مواسم.
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التعليقات على رسميًا .. أنشيلوتي مديرًا فنيًا جديدًا لـ ريال مدريد الإسباني
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