المقاولون العرب يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الفريق

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صورة الخبر: محمد عادل فتحي
محمد عادل فتحي

كشف محمد عادل فتحي ، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، حقيقة دخول نادي الزمالك فى مفاوضات مع الكولومبي لويس إدواردو، جناح الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمد عادل ، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد :"لا أساس من الصحة لما تردد خلال الأيام الماضية عن طلب نادي الزمالك التعاقد مع جناج الفريق المميز لويس إدواردو، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.

وأضاف : إدواردو لم يتلق أي عروض رسمية في الفترة الماضية سواء من الزمالك أو غيره من الأندية ، اللاعب مازال يرتبط بعقد مع النادي لمدة موسمين مقبلين.

جدير بالذكر أن لويس إداوردو صاحب الـ27 عامًا ظهر بمستوى مميز للغاية مع فريق ذئاب الجبل هذا الموسم، حيث اشترك اللاعب مع الفريق في 21 مباراة في مسابقة الدوري أحرز خلالها 5 أهداف وصنع هدفين، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية المصرية.

المصدر: elbalad

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