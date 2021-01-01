حكم تركيب الرموش الصناعية للتزين فى حفل زفاف



حكم تركيب الرموش الصناعية حكم تركيب الرموش الصناعية

حكم تركيب الرموش في الخطوبه او الفرح؟.. سؤال تم توجيهه لدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".







وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: “أن تزين المرأة جائز ولكن بشرط ان يكون في إطار العرف السائد في المجتمع ولا يكون لافتا للنظر اي يجب ان تكون زينتها في حدود المعقول بحيث لا تثير الغرائز والشهوات ”.

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هل يجوز للمرأة التزين بالشعر والرموش المستعارة ؟قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ارتداء الباروكة "الشعر المستعار" حرام، ولكن عند الشافعية يجوز ارتداء المرأة للباروكة ولكن للمتزوجة فقط ويكون بإذن الزوج، ولكن لبس الباروكة ليس من الوصل إنما هو من وضع الشعر على الرأس كما نص على ذلك علماء المالكية.وأضاف "ممدوح"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز للنساء التزين بالشعر والرموش المستعارة فى الحفلات فقط؟»، أنه إذا كانت هذه الحفلات مختلطة بين الرجال والنساء فيحرم أن تتزين المرأة بالشعر المستعار والرموش هذا، لكن إذا كانت الحفلة ليس فيها إلا النساء فإذا أرادت أن ترتدي باروكة فقال العلماء أنها ليست من وصل الشعر المنهى عنه فهى من باب وضع الشعر على الشعر، فالوصل هو عقد شعر بشعر وكذلك الرموش المستعارة فكل هذا ليس من الوصل فيجوز للمرأة أن ترتديه تزينًا لزوجها له.وأوضح أن المرأة إذا أرادت أن ترتدي باروكة وتذهب فى حفلة وفى اعتقادها أنها مغطاة لشعرها فهذا غير صحيح لأن المطلوب فى الحجاب أمرين الأول ستر اللون الأمر الأخر درأ الفتنة، فارتداء المرأة للباروكة وذهابها لحفلة ممنوع .هل يجوز تركيب الرموش لمدة طويلة قد تصل لـ 6 أشهر؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وأجاب "وسام"، قائلًا: إن تركيب الرموش لمدة طويلة تصل لـ 6 أشهر حرام شرعا، لأنها يتم تركيبها على الرموش الأساسية للإنسان وبالتالي تمنع وصول ماء الوضوء للرموش وهو ما يعد حرام شرعا”.وتابع: الرموش المركبة تحجب وصول الماء للرموش ومن أساسيات الوضوء أن يصل الماء لكافة أعضاء جسم الإنسان بما فيه وجه وكافة أعضاء الوجه ومنهم الرموش، معلقا: “وها يمنع صحة الوضوء ويؤدي لبطلان الصلاة”.حكم استعمال الرموش الصناعية قال الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، إن خبراء التجميل أكدوا أن الرمش الاصطناعي الذي تستعمله بعض السيدات والفتيات ، يغطي الرمش الأصلي بالكامل، وبذلك يحجب وصول ماء الوضوء لشعر الرمش الأصلي، وهذا يبطل الوضوء، بينما لو كان للزينة ويتم إزالته وقت الوضوء فهو جائز.حكم استعمال الرموش الصناعيةقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن المرأة إذا أرادت أن تضع الرموش الصناعية فيحرم ذلك، لأنها تدخل في وصل الشعر الذي لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فعله، فعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا (تصغير عروس) أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ ( وفي رواية : تمزق ) شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ ؟ فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال «رموشى تكاد تكون معدومة هل أستطيع أن أركب رموشا تظهر بشكل طبيعى غير مبالغ فيه؟»، أن الرموش لها وظيفة كالحاجب فهى تحمى العين ولكن هذا الشيء نجعله من جهة الطب وليس من جهة التزين فعندما تكون الرموش معدومة فقد يؤثر هذا على سلامة العين.وأشار إلى أنه ينبغي علينا أن نحافظ على الخلقة الأصلية على قدر الأصالة وليس على قدر الزينة.هل الرموش الصناعية حرام أم حلال؟وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أنه إذا كانت الرموش تركب على غيرها بحيث تمنع وصول الماء الى ما تحتها من الشعر فهي في هذه الحالة ممنوعة لأنها تعتبر من حوائل صحة الوضوء.وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «هل تركيب الرموش التى تبقي 6 أشهر حرام؟»، أنه إذا كان تركيب الرموش على غيرها يمنع من وصول الماء لعموم البشرة فيكون الوضوء والطهارات غير كاملة فتكون ممنوعة من هذه الجهة، لكنها لو كانت قابلها للإزالة والتركيب أو قابلة لنفوذ الماء منها إلى ما تحتها فهنا تكون جائزة للمتزوجة بإذن زوجها ولا يجوز لغير المتزوجة لأن فيه تدليسا.وأشار الى أن الفكرة الأساسية وهى أن الرموش تكون حاجزا وحاجبا عن وصول الماء الى الشعر والبشرة.