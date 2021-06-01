تعليم القاهرة: أسئلة امتحان عربي الإعدادية جاءت واضحة وشاملة وتقيس الفهم والتذكر



مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه بالنسبة لـ امتحانات الصف الثالث الإعدادي اليوم ، فقد جاءت ورقة امتحان اللغة العربية عبارة عن ورقة واحدة منسقة والخط واضح وكبير بها جميع الأسئلة.



وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : كما جاءت الأسئلة واضحة شاملة لجميع اجزاء المنهج ومرتبة ومتنوعة تقيس الفهم والتذكر والاستنتاج والمهارة العليا لدي الطلاب .



وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن الأسئلة قد تنوعت بين المقالية والموضوعية وقياس كل مستويات المعرفة المختلفة ومناسبة للوقت المحدد للاجابة ويسمح بالمراجعة.



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