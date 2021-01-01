محمد صلاح ضمن قائمة أغنى 10 لاعبين في العالم

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تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة أغنى 10 لاعبي كرة قدم في العالم.







ونشر موقع “ sportico” العالمي، قائمة أغنى 100 شخصية رياضية في العالم، حيث جاء النجم المصري محمد صلاح في المركز الـ 43 والثامن على مستوى لاعبي كرة القدم ، بدخل سنوى 36 مليون دولار.

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وتصدر المصارع كونور ماكجريجور قائمة أعلى الرياضيين دخلا في العالم بـ 208 مليون دولار، ويليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة في المركز الثاني بـ 126 مليون دولار، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بـ 120 مليون يورو.وحل نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان في المركز السادس بـ 100 مليون دولار سنويا، وجاريث بيل لاعب ريال مدريد في المركز الـ 28 بـ 42 مليون دولار، وجريزمان مهاجم برشلونة في المركز الـ 30 بـ 40.3 مليون دولار، ومبابي نجم باريس سان جيرمان في المركز الـ 33 بـ 40 مليون دولار، وإنييستا لاعب فيسيل كوبي الياباني في المركز الـ 35 بـ 39 مليون دولار.في سياق آخر، تصدر محمد صلاح، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي 2020 - 2021.وكشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن الموسم المنقضي، والتي شهدت تواجد محمد صلاح.وجاءت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي كالتالي:محمد صلاح ( ليفربول) - كيفين دي بروين ( مانشستر سيتي) - برونو فيرنانديز ( مانشستر يونايتد) - جاك جريليش ( أستون فيلا) - هاري كين ( توتنهام) - ماسون ماونت ( تشيلسي) - توماس سوسيك ( وست هام).محمد صلاح احتل وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي، برصيد 22 هدفا، خلف هاري كين مهاجم توتنهام متصدر الترتيب بـ 23 هدفا.توج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، موسم 2017 - 2018.