الأرصاد: احذروا الوجود تحت أشعة الشمس مباشرة في ذلك التوقيت.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إن أمس كان هناك انخفاض في درجات الحرارة ليلاً ، وكانت أعلى من درجات النهار ، حيث وصلت درجة حرارة القاهرة العُظمى 39 درجة مئوية ، وعلى جنوب البلاد 44 درجة مئوية .
وأضافت " شاكر " في مداخلة هاتفية مع برنامج " صباحنا مصري " المُذاع على فضائية " الأولى " ، أن اليوم سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ، من 4 إلى 5 درجات مئوية ، حيث من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة 35 درجة مئوية ، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة على السواحل الشمالية ، حيث تتراوح ما بين 27 و 28 درجة مئوية .
وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية ، أن مازالت درجة الحرارة مرتفعة على جنوب البلاد لتوصل إلى 44 درجة مئوية ، مؤكدة أن هذا الطقس سيستمر حتى نهاية الأسبوع .
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