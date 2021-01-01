عالم فلك: ما يراه البنتاغون "أطباقا طائرة" قد تكون طائرات مسيرة روسية

آخر الأخبارعلم وتقنية › عالم فلك: ما يراه البنتاغون "أطباقا طائرة" قد تكون طائرات مسيرة روسية

صورة الخبر: عالم فلك: ما يراه البنتاغون "أطباقا طائرة" قد تكون طائرات مسيرة روسية
عالم فلك: ما يراه البنتاغون "أطباقا طائرة" قد تكون طائرات مسيرة روسية

لم يستبعد عالم أمريكي أن تكون الأجسام الطائرة المجهولة التي توافرت للسلطات الأمريكية معلومات عنها، طائرات مسيرة تابعة لروسيا، مثلا، أو الصين.

ويشار إلى أن الحكومة الأمريكية تنتظر تقريرا يجب أن تقدمه الاستخبارات الوطنية والبنتاغون (وزارة دفاع الولايات المتحدة الأمريكية) عن أبحاث الأجسام الطائرة المجهولة.

وقال عالم الفيزياء الفلكية، آدم فرانك، في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" إنه سيقرأ التقرير باهتمام كبير، لكنه لا يستبعد إمكانية أن يكون ما رأته الاستخبارات والبنتاغون أجساما طائرة مجهولة، هي في حقيقة الأمر طائرات مسيرة يستخدمها "خصومنا مثل روسيا والصين، لتلمس قدرتنا الدفاعية من خلال إرغام طيارينا على تشغيل أجهزة الرادار والأجهزة الأخرى لكشف الأجسام المجهولة وهو ما يُظهر إمكانيات استخباراتنا الإلكترونية".

المصدر: سبوتنيك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عالم فلك: ما يراه البنتاغون "أطباقا طائرة" قد تكون طائرات مسيرة روسية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
3322

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager