

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر ارتفاع أسعار الذهب فى مصر

سجلت أسعار الذهب على المستوى العالمى ارتفاعا كبيرا على مدار شهر مايو 2021، وذلك بدعم كبير من بعض البيانات الاقتصادية السلبية عن الاقتصاد العالمي، إضافة إلى استمرار التأثير السلبى لفيروس كورونا، حيث صعدت أونصة الذهب من 1768 دولار وهو سعر المعدن الأصفر يوم 1 مايو 2021 إلى 1907 دولار حالياً بنسبة زيادة 7.8% وبقيمة ارتفاع 139 دولار.



وسعر جرام الذهب في مصر لم يكن بعيدًا عن الارتفاعات العالمية للذهب، حيث يرتبط الذهب في مصر بالسوق العالمي، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في السوق ارتفاعات بقيمة وصلت لـ41 جنيها، حيث ارتفع السعر من 776 جنيها إلى 817 جنيها للجرام حالياً بنسبة زيادة 5.2%.



الارتفاع في سعر الذهب على المستوى العالمي هذا الشهر، جاء بدعم واضح من استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي، والذى سجل 0.7% خلال شهر أبريل 2021 مرتفعًا للشهر الثاني على التوالى بعد ارتفاعه خلال شهر مارس لمستويات 0.4% وهو ما يدعم الطلب على الذهب.

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ومن بين الأسباب الرئيسية لارتفاع الذهب، هو استمرار التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي واستمرار الإغلاق الجزئي في بعض الدول جراء جائحة فيروس كورونا، وهو ما يؤثر على حجم الطلب على الذهب خلال هذا الشهر، ودفع ارتفاع أسعاره بهذه الطريقة.كما أن اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لفرض ضرائب لا تقل عن 15% على الشركات متعددة الجنسيات، وهو مقترح دعمته أيضا دولاً أوروبية، دفع أسهم الشركات للتراجع وهذا أدى إلى حركة نحو الارتفاع في سعر الذهب.أخيرًا كان للدولار نصيب كبير في دفع الذهب نحو الارتفاع، حيث سجل تراجعات لأكثر من مرة هذا الشهر، كما أن تراجع عائد السندات في الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في ارتفاع الطلب على الذهب.