

تخفيضات غير رسمية على كيا جراند سيراتو 2021 في مصر تخفيضات غير رسمية على كيا جراند سيراتو 2021 في مصر

شهدت الفترة الماضية لجوء بعض تجار السيارات لتقديم تخفيضات غير رسمية على جراند سيراتو، وذلك بعيدا عن الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT وكيل سيارات كيا الكورية في مصر، حيث تراوحت هذه التخفيضات من 3 إلى 5 آلاف جنيه، وبذلك أصبحت أسعار فئات السيارة كالتالي:



- فئة أولى LX من 310 إلى 307 ألف جنيه (تخفيض 3000 جنيه).



- فئة ثانية EX من 340 إلى 336 ألف جنيه (تخفيض 4000 جنيه).

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- فئة ثالثة Topline من 380 إلى 375 ألف جنيه (تخفيض 5000 جنيه).جدير بالذكر أن هذه السيارة مزودة بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 130 حصان و192 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي)، ويبلغ متوسط استهلاك هذا المحرك للوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:الفئة الأولى:- زجاج كهربائي.- نظام المكابح ABS.- نظام المكابح EBD.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة.- تكييف هواء.- مرايات جانبية كهربائية.- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.- منافذ USB وAUX.- عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل.الفئة الثانية:وتشمل تجهيزات الفئة السابقة مضاف إليها:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- مرايات جانبية بخاصية الطي كهربائيا.- مثبت سرعة.- نظام قيادة قابل للتعديل.- ريموت كونترول للتحكم في غلق أو فتح الأبواب.- إشارات LED بالرايات الجانبية.الفئة الثالثة:وتشمل تجهيزات الفئات السابقة مضاف إليها:- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- شاشة 8 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- فتحة سقف كهربائية.- كاميرا خلفية.- مفتاح ذكي.- مصابيح أمامية LED.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- ناقل حركة مغطى بالجلد.- مخارج تكييف خلفية.- نظام لتشغيل وإيقاف المحرك عن بعد.- نظام لتشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح الموفر للوقود.