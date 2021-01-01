أسعار «سيات إبيزا» بعد الزيادة

رفع عدد من التجار والموزعين أسعار السيارة «سيات إبيزا» بزيادة بلغت 5 آلاف جنيه على جميع الفئات المطروحة في السوق المصرية. لتصبح أسعار «سيات إبيزا» عند التجار والموزعين الفئة الأولى 275 ألف جنيه بدلاً من 270 ألفا، والفئة الثانية 350 ألفا بدلاً من 355 ألفا.
مواصفات سيات إبيزا موديل 2021
و تأتي «سيات إبيزا» موديل 2021 بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي، بقوة 110 حصان، وعزم دوران 155نيوتن.متر، بالإضافة إلى فتيس 6 سرعات اوتوماتيك اعتيادي، ونظام دفع أمامي للعجلات، وتسارع من 0 لـ 100 كم في 11ثانية تقريباً، سعة خزان الوقود 47 لتر، متوسط استهلاك البنزين 6 لتر لكل 100 كم.
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