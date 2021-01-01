

أسعار «سيات إبيزا» بعد الزيادة أسعار «سيات إبيزا» بعد الزيادة

رفع عدد من التجار والموزعين أسعار السيارة «سيات إبيزا» بزيادة بلغت 5 آلاف جنيه على جميع الفئات المطروحة في السوق المصرية. لتصبح أسعار «سيات إبيزا» عند التجار والموزعين الفئة الأولى 275 ألف جنيه بدلاً من 270 ألفا، والفئة الثانية 350 ألفا بدلاً من 355 ألفا.



مواصفات سيات إبيزا موديل 2021





و تأتي «سيات إبيزا» موديل 2021 بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي، بقوة 110 حصان، وعزم دوران 155نيوتن.متر، بالإضافة إلى فتيس 6 سرعات اوتوماتيك اعتيادي، ونظام دفع أمامي للعجلات، وتسارع من 0 لـ 100 كم في 11ثانية تقريباً، سعة خزان الوقود 47 لتر، متوسط استهلاك البنزين 6 لتر لكل 100 كم.

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كما توفر العديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تضمنت منظومة الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الإلكتروني للفرامل في الفئات الأعلى وإضافة الى ذلك تضمنت السيارة فتحة سقف كهربائية، مقود حركة مزود بالعديد أنظمة التحكم.جاءت السيارة مزودة بالعديد من الكماليات ومنها “جنوط رياضية 16 بوصة، ومثبت سرعة، ومصابيح أمامية هالوجين، وخاصية فتح وغلق مع تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، خاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، ومكيف هواء مانيوال، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 4 سماعات، وبلوتوث)، وغيرها”