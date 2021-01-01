

«كيا سبورتاج 2022» في ثوب جديد «كيا سبورتاج 2022» في ثوب جديد

قال كريم حبيب، رئيس التصميم في كيا، إن شركته تستعد للكشف عن سيارة كيا سبورتاج 2022 الرياضية متعددة الاستخدامات التي أعيد ابتكارها جذريًا، تزامنًا مع نشر تصميمها رسميًا لأول مرة.







وأضاف تأكيدًا على ما اقترحته النماذج الأولية التي تم رصدها سابقًا، ستتبنى كيا سبورتاج 2022 تصميمًا جديدًا بالكامل، مع أحدث الصور التي تشير إلى أن العلامة التجارية الكهربائية الجديدة كيا EV6 سيكون لها بعض التأثير على التصميم. سيكون النموذج التالي الذي يحتوي على إشارات تصميم كيا “المتناقضة المتضاربة” يتمتع “بحضور حازم ومتطور”.

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وأشار إلى أن كيا سبورتاج 2022 ستكتسب، لأول مرة في تاريخها البالغ 28 عامًا، نسخة أوروبية مخصصة، على الرغم من أنه ليس من الواضح في هذه المرحلة المبكرة ما هي الاختلافات الرئيسية عن الإصدارات في الأسواق الأخرى.المواصفات التصيممية لـ كيا سبورتاج 2022تكشف الرسومات التخطيطية للتصميم عن أن كيا سبورتاج 2022 ستحتوي على شعار كيا الجديد في كل طرف، وشبكة أمامية سوداء كاملة العرض ومصابيح LED رفيعة أمامية وخلفية.في الداخل، ستتخلى كيا سبورتاج 2022 عن إعدادها الحالي المكون من شاشتين لصالح شاشة رقمية منحنية واسعة تمتد على معظم لوحة القيادة، على الرغم من عدم الكشف عن المزيد من التفاصيل بعد.قال حبيب عن تصميم سبورتاج: “مستوحى من روح ابتكرناها حيث تلتقي الطبيعة بالحداثة، تتحدى سبورتاج الجديدة معايير التصميم مع تصميم خارجي مليء بالمغامرة ومعاصر وتصميم داخلي مفصل بشكل جميل ورائد.محركات سبورتاج 2022 مازالت مجهولة الهويةوأضاف “مع سبورتاج الجديدة، لم نرغب ببساطة في اتخاذ خطوة واحدة للأمام، ولكننا نرغب بدلاً من ذلك في الانتقال إلى مستوى مختلف تمامًا داخل فئة سيارات الدفع الرباعي.”الجدير بالذكر أن كيا لم تؤكد بعد أي المحركات التي ستطرحها في سبورتاج 2022 لكنها وعدت بمزيد من التفاصيل في الأسابيع القليلة المقبلة.