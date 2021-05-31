

ما هى عوامل الخطر المعززة لفرص الإصابة بالفطر الأسود؟ ما هى عوامل الخطر المعززة لفرص الإصابة بالفطر الأسود؟

على عكس الموجة الأولى من فيروس كورونا ظهرت الموجه الثانية بالهند بشكل عنيف للغاية حيث أودت بحياة العديد من الأشخاص ولم يقتصر الأمر على ظهور أعراض ومضاعفات كورونا في معظم المرضى، ولكن تداعيات المرض كان من الصعب معالجتها في الآونة الأخيرة نظرًا للتعقيدات التي يواجهها مرضى السكري وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة ، فإن مرضى كورونا يقاتلون حالة خطيرة أخرى من داء الغشاء المخاطي أو الالتهابات الفطرية.



ما هو داء الغشاء المخاطي؟



داء الفطريات المخاطية هو إصابة فطرية شديدة تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية ، والتي توجد عادة في التربة والنباتات والفواكه والخضروات المتحللة، ينتشر في مرضى السكري أو أولئك الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة أو الستيرويدات أو يخضعون للعلاج الكيميائي الذي يضعف مناعة الجسم ويجعله غير قادر على محاربة الجراثيم والفيروسات عادة ما تصيب الفطريات الجيوب الأنفية أو المخ أو الرئتين ، وبالتالي يمكن أن تكون شائعة جدًا لدى الأشخاص الذين يعانون أو يتعافون من كورونا.

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عوامل الخطر بخلاف مرض السكري والاستخدام المفرط للكورتيزونفي حين أن مرض السكري والأدوية المختلفة المثبطة للمناعة مثل الكورتيزون هي الأسباب الرئيسية لحالات فطريات الغشاء المخاطي في مرضى كورونا إلا أن الفطريات لديها القدرة على الازدهار والتسبب في أضرار في ظل الظروف غير الصحية مثل الرطوبة في البيئة ، البيئة غير النظيفة التي يتم فيها علاج المرضى وتزويدهم بالأكسجين يمكن أن تكون مصدرًا كبيرًا للعدوى يعيش الكائن الحي معنا ويتصرف عندما نكون منقوصين في المناعة، وهناك عدة أسباب لهذا (الالتهابات الفطرية) -مرض السكري، والكورتيزون، وتناول الأدوية المثبطة للمناعة، والعلاج الكيميائي.ويعنى ذلك أن مرض السكري والاستخدام المفرط للستيرويد ليست الأسباب الوحيدة المحتملة لانتشار الإصابة الفطرية ولكن إمكانية استخدام الأكسجين الصناعي، ومياه الصنبور في أجهزة الترطيب، والأقنعة المعاد استخدامها، والإفراط في استخدام المضادات الحيوية ، وكلها أسباب محتملة.اكتشاف أنواع مختلفة من الإصابات الفطرية في الهندنظرًا لارتفاع عدد مرضى كورونا الحرجين ، فقد زاد عدد الأشخاص الذين يعالجون أنواعًا مختلفة من الإصابات الفطرية في الهند خلال الشهر الماضي، ارتفعت حالات الإصابة بالفطريات الفطرية فقط، ما أدى إلى مقتل الأرواح ونشر الخوف بين الناس حتى الآن، تم الإبلاغ عن أربعة أشكال من الإصابات الفطرية في أجزاء مختلفة من الهند.- الفطريات السوداء: مرض الفطريات السوداء، الذي وصفته السلطات الآن بأنه "وباء" أحدث دمارًا في حياة الكثيرين ينتج عن مجموعة من القوالب تسمى mucormycetes، والتي توجد في الهواء والتي عند استنشاقها من قبل مريض يمكن أن تصيب الجيوب الأنفية والرئتين وتجويف الصدر.- الفطريات البيضاء: على غرار الإصابة الفطريات السوداء ، يحدث مرض الفطريات البيضاء أيضًا بسبب العفن الفطري، المسماة "mucormycetes" الموجودة في البيئة في حين أن هذه الإصابة ليست معدية ، يمكن لأي شخص يعاني من نقص المناعة أن يصاب بالعدوى إذا لامس أي سطح يحتوي على هذه العفن.- الفطر الأصفر: تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفطر الأصفر في غازي آباد، يو بي بالهند تنتشر الإصابة بالفطريات الصفراء، المشابهة للإصابة الفطرية الأخرى عبر البيئات الملوثة أو عندما يستنشق المريض العفن (mycometes) الذي ينمو في البيئة.-داء الرشاشيات الفطرية: إلى جانب الفطر الأسود والأبيض والأصفر ، تم اكتشاف حالات إصابة فطرية جديدة تسمى داء الرشاشيات في مستشفيين حكوميين في فادودارا بولاية جوجارات خلال الأسبوع الماضي، يُلاحظ أيضًا داء الرشاشيات في الغالب في مرضى كورونا أو أولئك الذين تعافوا مؤخرًا من المرض.لماذا يكون مرضى كوفيد عرضة للإصابة بالفطريات ؟المرضى الذين يعانون من أمراض مصاحبة، أو أولئك الذين يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة لمحاربة مسببات الأمراض البيئية هم الأكثر عرضة لأمراض الالتهابات الفطرية ومع ذلك، فإن مرضى كورونا الحرجين، الذين يعانون من مرض السكري أو بسبب ظروفهم الشديدة، والذين يخضعون لأدوية قوية مثبطة للمناعة، قد يصابون بإصابة فطرية ليس فقط لأن مستويات السكر في الدم غير المنضبطة تجعل من السهل على المرضى الإصابة بأمراض خطيرة، ولكن ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم قد يشجع أيضًا الفطريات على الازدهار في الجسم.