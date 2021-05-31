

رائد فضاء فرنسى يهنئ والدته بعيد الأم بصورة لمحافظة "الفيوم".. اعرف القصة رائد فضاء فرنسى يهنئ والدته بعيد الأم بصورة لمحافظة "الفيوم".. اعرف القصة

قدم رائد فضاء فرنسى، تهنئة لوالدته بمناسبة عيد الأم بفرنسا، عن طريق إرسال صورة فضائية لها، تبرز محافظة الفيوم، والتى ظهرت على شكل قلب باللون الأخضر، وسط رمال الصحراء، وذلك خلال مهمته فى الفضاء.



وشارك رائد الفضاء الفرنسى، توما بيسكيه، من وكالة الفضاء الأوروبية، صورة لملامح واحة الفيوم، من الأعلى، من على متن محطة الفضاء الدولية، عبر حسابه الرسمى بإنستجرام، وفقًا لما نشرته "سى إن إن" عربية.



وعلق بيسكيه على الصورة وقال: "لم يكن هناك عيد حب خلال مهمة ألفا، ولكن اليوم هو عيد الأم في فرنسا وبلدان أخرى، تتلقى والدتي رسالة شخصية باللغة الفرنسية، ولكني كرست هذه الواحة على شكل قلب في مصر لجميع الأمهات في العالم"، وأضاف: "بغض النظر عن موعد الاحتفال بعيد الأم، فإنه يجب أن يكون أكثر من يوم في السنة على أي حال".

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ونشر نفس الصورة عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق عليها :"ملامح واحة الفيوم ترسم بوضوح بالنسبة لي شكل القلب، عيد أم سعيد لجميع الأمهات وخاصةً لأمي".ومن جهة أخرى التقط رائد الفضاء الروسي، أوليج أرتيمييف، مقطع فيديو من الفضاء لنهر النيل والأهرامات المصرية، مبديًا إعجابه الشديد بموقعهما المتميز، مشيرا إلى أنهما من الأماكن المميزة فى العالم والتى يمكن التعرف عليها على الفور ومن الوهلة الأولى لرؤيتهما من الفضاء.ونشر رائد الفضاء الروسى، أوليج أرتيمييف، مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام"، وهو المقطع المصور الذى تضمن لقطات مذهلة لنهر النيل من الفضاء، وأرفقه بتعليق قال فيه: "نهر النيل الذي ينبع من شرقي إفريقيا ويتدفق إلى البحر الأبيض المتوسط، وإذا نظرت عن كثب، يمكنك رؤية نقاط صغيرة هي الأهرامات".وليست تلك أول مرة ينشر فيها عالم فضاء صورة أو فيديوهات للأهرامات المصرية، فسابقا التقط رائد الفضاء الفرنسى توماس بيسكيه، صورة من الفضاء لنهر النيل ودلتا مصر، وقال حينها "يمكن التعرف عليها على الفور ومن الوهلة الأولى لرؤيتهما".