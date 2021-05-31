تعرف على وظيفة نظام الأمان في عدادات المياه مسبقة الدفع

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن عداد المياه مسبق الدفع يحتوي على نظام أمان يضمن عدم قطع الخدمة خلال أوقات الإجازات، كما لا يتم قطع المياه بعد ساعات العمل الرسمية، وذلك لإعطاء فرصة للمواطنين لشحن الكارت في ثاني يوم عمل مباشرة، لافتا إلى أنه إذا انتهى الرصيد بعد الواحدة ظهرا تستمر الخدمة حتى التاسعة صباح اليوم التالي أما في أيام الجمعة والعطلات الرسمية تستمر الخدمة حتى الساعة 9 صباحا في يوم العمل المقبل.
وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنه يمكن للمستخدم أثناء مغادرة المنزل إزالة الكارت الخاص بالعداد لوقف الخدمة وعند العودة يتم وضع الكارت من جديد لتعود معه الخدمة تلقائيا، لافتا إلى أنه في حالة رغبة العميل في معرفة الرصيد يتم وضع الكارت في المكان المخصص ثم الضغط علي كلمة read ثلاث مرات متتالية.
خطة «القابضة لمياه الشرب» في تركيب العدادات مسبقة الدفع
وأوضح المصدر أن تركيب عداد المياه مسبق الدفع طبقا لخطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يمر بثلاث مراحل هي..
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