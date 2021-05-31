

تعرف على وظيفة نظام الأمان في عدادات المياه مسبقة الدفع تعرف على وظيفة نظام الأمان في عدادات المياه مسبقة الدفع

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن عداد المياه مسبق الدفع يحتوي على نظام أمان يضمن عدم قطع الخدمة خلال أوقات الإجازات، كما لا يتم قطع المياه بعد ساعات العمل الرسمية، وذلك لإعطاء فرصة للمواطنين لشحن الكارت في ثاني يوم عمل مباشرة، لافتا إلى أنه إذا انتهى الرصيد بعد الواحدة ظهرا تستمر الخدمة حتى التاسعة صباح اليوم التالي أما في أيام الجمعة والعطلات الرسمية تستمر الخدمة حتى الساعة 9 صباحا في يوم العمل المقبل.



وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنه يمكن للمستخدم أثناء مغادرة المنزل إزالة الكارت الخاص بالعداد لوقف الخدمة وعند العودة يتم وضع الكارت من جديد لتعود معه الخدمة تلقائيا، لافتا إلى أنه في حالة رغبة العميل في معرفة الرصيد يتم وضع الكارت في المكان المخصص ثم الضغط علي كلمة read ثلاث مرات متتالية.



خطة «القابضة لمياه الشرب» في تركيب العدادات مسبقة الدفع

وأوضح المصدر أن تركيب عداد المياه مسبق الدفع طبقا لخطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يمر بثلاث مراحل هي..

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- المرحلة الأولى لتركيب العدادات ستكون للفئات غير السكنية (المصالح والهيئات الحكومية ودور العبادة، والأندية، وغيرها).- المرحلة الثانية يتم تركيب العدادات مسبقة الدفع للفئات السكنية.تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلكينوقال المصدر إن منظومة القراءة والتحصيل والعدادات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة هى المسؤولة عن تنظيم العلاقة بين مقدمى الخدمة والمستهلكين.تركيب 3 ملايين عداد مسبق الدفع خلال 3 سنواتوأوضح المصدر أن العدادات الموجودة بالشركات التابعة للقابضة بالمحافظات تنقسم إلى 3 أنواع (ميكانيكية - ذكية - إلكترونية مسبقة الدفع) والتي يتم استخدامها فى قياس كميات الاستهلاك، لافتا إلى أنه سيتم خلال 4 سنوات تركيب 3 ملايين عداد مسبوق الدفع بمعدل 750 ألف عداد سنويا، ما سيكون له أثر مباشر على زيادة نسب التحصيل وزيادة القدرة المالية والتمويلية لمقدمى الخدمة وتحقيق التحصيل الكامل لمستحقات الدولة.