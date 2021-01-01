حاول إنقاذ منتحر .. شاهد لحظة سقوط رجل أمن سعودي من أعلى بناية



سقوط رجل أمن سعودي من أعلى بناية سقوط رجل أمن سعودي من أعلى بناية

البعض قد يقرر إنهاء حياته دون هدف واضح ، مستهينًا بحياته التي كم هي ثمينة ، والبعض الآخر قد يلقي بنفسه في المخاطر من أجل إنقاذ حياة، كما في حالة رجل الأمن السعودي الذي أثار الضجة مؤخرًا بشجاعته.







بتلقائية نابعة من ضمير عمله، اندفع رجل أمن سعودي إلى أعلى بناية مسرعًا لإنقاذ مواطن حاول الانتحار في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية السعودية.

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ووفقًا للمقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهر شخص يحاول الانتحار من أعلى البناية في السعودية، فيما حاول رجل أمن منعه من القفز لكنهما سقطا معًا من فوق البناية السكنية.وبحسب روايات المستخدمين، فقد توفي المنتحر جراء سقوطه المروع، وتعرض رجل الأمن السعودي لإصابات خفيفة نتيجة سقوطه من أعلى البناية أثناء محاولته منع الشخص من الانتحار.وتبين أن المواطن المنتحر هو رجل في العقد الخامس من العمر، حيث تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة، وفي انتظار أن تصدر الجهات الأمنية بيانًا بشأن تفاصيل الحادث.