متسلل يخترق الأجهزة الأمنية ويقتحم طائرة ولي عهد الكويت



طائرة ولي عهد الكويت طائرة ولي عهد الكويت

أثارت أنباء اختراق شخص غريب الأطوار كافة الأجهزة الأمنية متسللًا إلى مدرج المطار وصعوده طائرة ولي عهد الكويت، الضجة في البلاد.







ألقت الشرطة الكويتية القبض على شخص غريب في حالة غير طبيعية، قام بالتسلل إلى مطار الكويت وصعد داخل إحدى الطائرات وفقًا لصحيفة الرأي.

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مما أثار قلقًا واسعًا في الكويت من قدرته على الوصول إلى إحدى الطائرات التي أكد عدد من الناشطين أنها تابعة لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.وقد قام أمن المطار بتحويل الشخص الذي تبين أنه كان مخمورًا إلى جهاز أمن دولة الكويت بعد اقتحامه طائرة ولي العهد الكويتي.وأوضحت مصادر أمنية لصحيفة الرأي الكويتية أن “التحقيقات جارية في كيفية وصوله إلى المطار واختراق كافة الأجهزة الأمنية".ووفقًا لروايات الناشطين فقد تبين أن الشخص كان مخمورًا، وتسلل إلى طائرة ولي العهد أثناء إجراء صيانة لها قبل إقلاعها في غدا.