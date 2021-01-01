ماذا يحدث للجسم عند تناول الكركم مع الحليب قبل النوم؟

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الحليب الذهبي هو ما تحصل عليه إذا مزجت نصف ملعقة من مسحوق الكركم وكوب من الحليب، يمكن لهذا المشروب أن يصنع المعجزات في جسمك أثناء نومك بسلام. إذا كنت تشربه يوميًا ، فيمكن أن يقوي جهاز المناعة لديك ويطهر جسمك من خلال الكبد وقد يساعد أيضًا في الوقاية من السرطان.



وأوضح موقع Bright Side فوائد الكركم مع الحليب قبل النوم، كان أبرزها : -





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- الكركم يزيل السموم من الكبدثبت أن الكركم مفيد للكبد ، فسوف يعمل كمطهر ويمنع تراكم الأحماض الدهنية في الكبد، هذا لأن حليب الكركم يعزز قدرة الكبد على معالجة الأطعمة والمواد الكيميائية والتخلص بانتظام من تلك المواد التي لا تحتاجها، بهذه الطريقة ستنقي جسمك.- يقلل من الالتهابات في الجسمالمكون الرئيسي للكركم هو مادة تسمى الكركمين، والتي تظهر الأبحاث أن لها خصائص مضادة للالتهابات لعلاج الالتهابات الشائعة، بالإضافة إلى الحالات الأكثر شدة مثل التهاب المفاصل ومرض التهاب الأمعاء والتهاب البنكرياس وأكثر من ذلك.بعد شرب كوب من "الحليب الذهبي"، سيمنع الكركمين الموجود في المشروب بعض الإنزيمات التي تسمح بالالتهاب في جسمك، مما يقلل من كمية التورم التي تعاني منها.- يصبح الجسمك أفضل في محاربة البكتيرياأظهرت الدراسات أن الكركم له خصائص المضادات الحيوية التي تحارب البكتيريا والفيروسات والفطريات مما يجعله حليفًا رائعًا لعلاج هذا البرد والتهاب الحلق.- محاربة السرطانيعمل الكركم كمضاد أكسدة قوي بداخلك، وتظهر الأبحاث أن الكركم يمكن أن يقلل من الإجهاد التأكسدي الذي ينتج الجذور الحرة داخل جسمك، والتي يمكن أن تسبب أمراضًا مزمنة مثل السرطان، لكنه لا يمنع السرطان فحسب بل يمكنه أيضًا مكافحته. وتشير دراسة جديدة إلى أنه عندما تستهلك الكركم يمكن أن يقضي على الخلايا السرطانية التي تساعد على وقف نمو الأورام.- فقدان الوزن الزائدلا يعزز الكركم عملية التمثيل بل يساعد جسمك أيضًا على هضم الدهون بشكل أسرع، ولم تنته بعد فوائد حليب الكركم عند فقدان الوزن، فتشير دراسة حديثة إلى أنه عند تناوله بانتظام فإنه يمنع الدهون من التراكم في الجسم مما يجعله مادة فعالة لتسريع نظامك الغذائي.