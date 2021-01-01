تعرف على توقيت عملية إزالة الانتفاخات من الجفون

صرح الدكتور هيثم النجار استشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام، عضو الجمعية المصرية لجراحين التجميل أن عملية ازالة الأكياس الدهنية تحت العين تعمل على علاج الانتفاخات في العين بشكل فعال، ولهذا يلجأ إليها الكثير من الناس بشكل عام ويمكن لهذه الجراحة المعروفة باسم رأب العين إصلاح الكثير من الأمور والتخلص من الأكياس الدهنية، وتحسن شكل الجلد والوجه.
وقال الدكتور هيثم النجار أن عملية إزالة الانتفاخات أو الدهون من الجفون تحت العين قادرة على علاج الجفون المنتفخة بشكل قوي وفعال، بجانب علاج الجلد الزائد للجفن العلوي وهو ما يعوق الرؤية بشكل كبير أيضا تعمل على علاج الجفون السفلية المتدلية.
وأضاف الدكتور هيثم النجار أن إزالة الأكياس الدهنية تحت العين بالليزر أو عملية ازالة الأكياس الدهنية تحت العين أو عملية رأب العين تعالج الجلد الزائد على الجفون السفلية أيضاً، وفي الغالب تكون الانتفاخات تحت العين في الأساس مشكلة تجميلية لا تحتاج إلى علاج، ويُمكن علاجها بأكثر من طريقة مثل تخفيفها بوسائل منزلية أو سلوكيات حياتية لا أكثر حيث إن العلاج الطبي والجراحي متوافرا لمن يشعر بالضيق من مظهرها أو هناك ألم في تلك المنطقة بالفعل.
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