استشاري يحذر من الإفراط في تناول الكورتيزون.. شاهد



الكورتيزون الكورتيزون

أكد الدكتور عاصم فرج، استشاري الأمراض الجلدية، أن الفطريات التي ظهرت مؤخرا لا تصيب سوى الأشخاص التي تنعدم لديهم المناعة، مثل أصحاب مرض الإيدز.



وأضاف الدكتور عاصم فرج ، خلال لقائه في برنامج "صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن الفطريات في طبيعتها لا تستطيع أن تهاجم الشخص السليم ، معقبة : " الفيروسات بتعمل حفلة على الأشخاص اللي معندهمش مناعة " .



وتابع أن الأفراط في استخدام أقراص الكورتيزون تسبب ضعف سريع في المناعة ، والتعرض للإصابة بالفطريات .

قد يعجبك أيضا...

ونصح بضرورة متابعة الأطباء ، في كمية الجرعات المستخدمة في برتوكولات فيروس كورونا العلاجية ، معقبا : " بلاش نجود " .