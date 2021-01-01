استشاري يحذر من الإفراط في تناول الكورتيزون.. شاهد

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صورة الخبر: الكورتيزون
الكورتيزون

أكد الدكتور عاصم فرج، استشاري الأمراض الجلدية، أن الفطريات التي ظهرت مؤخرا لا تصيب سوى الأشخاص التي تنعدم لديهم المناعة، مثل أصحاب مرض الإيدز.

وأضاف الدكتور عاصم فرج ، خلال لقائه في برنامج "صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن الفطريات في طبيعتها لا تستطيع أن تهاجم الشخص السليم ، معقبة : " الفيروسات بتعمل حفلة على الأشخاص اللي معندهمش مناعة " .

وتابع أن الأفراط في استخدام أقراص الكورتيزون تسبب ضعف سريع في المناعة ، والتعرض للإصابة بالفطريات .

ونصح بضرورة متابعة الأطباء ، في كمية الجرعات المستخدمة في برتوكولات فيروس كورونا العلاجية ، معقبا : " بلاش نجود " .

المصدر: برنامج "صباحك مصري "

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