علاقات غرامية وخيانة زوجية.. ماذا تعرف عن الحياة السرية لرئيس وزراء بريطانيا؟



الحياة السرية لرئيس وزراء بريطانيا الحياة السرية لرئيس وزراء بريطانيا

بعد انتشار شائعات زواج رئيس الوزراء البريطاني من خطيبته «كاري سيموندز» في حفل سري بكاتدرائية وستمنستر أمس السبت، تسلطت الأضواء على زيجات جونسون وعلاقاته النسائية السابقة، التي أصبحت موضع تساؤلات.



كان لجونسون بشعره المتعرج ومظهره الأشعث الكثير من العلاقات الرومانسية، بالإضافة إلى زوجتين سابقتين، وقصة حب شهيرة استمرت 4 سنوات مع «جينيفر أركوري».





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والتي ظلت على علاقة معه منذ عام 2012 إلى عام 2016 عندما كان عمدة لندن، ثم تزوج من زوجته السابقة مارينا، التي أنجب منها أربعة أطفال.العلاقة المثيرة للجدل بين جونسون وجينيفرظهرت «جينيفر» سيدة الأعمال الأصغر منه بـ 21 عامًا، إلى دائرة الضوء قبل عامين عندما تناولت الصحف أخبارًا عن السماح لها بثلاث بعثات تجارية ممولة من دافعي الضرائب بقيادة بوريس.أخبرت المرأة صحيفة ذا ميرور البريطانية في تصريحات غريبة أنها وبوريس لديهم "جاذبية جسدية وفكرية" متبادلة، وقد تقاسموا حب شكسبير، وأطلقت عليه اسم الإسكندر الأكبر.