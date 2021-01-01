احذر| خطأ ترتكبه يسبب لك الصمم.. تعرف عليه

الصمم
تستخدم أعواد القطن بشكل شائع كعلاج منزلي لتنظيف شمع الأذن من الأذن الداخلية، يستخدمها العديد بانتظام
ومع ذلك ، فإن استخدام أعواد قطنية لإزالة شمع الأذن يمكن أن يجعل الأمور أسوأ ، مما يتسبب في تلف يؤدي إلى مشاكل خطيرة في السمع والتوازن وفقا لـ entsavannah.
إليك سبب وجوب التوقف عن استخدام المسحات القطنية لتنظيف الأذن:
شمع الأذن مفيد
صدق أو لا تصدق ، فإن شمع الأذن يخدم غرضًا مهمًا في قناة الأذن لأنه يحتوي على خصائص تحمي جلد قناة الأذن الرقيقة وتحمي من العدوى. يتم تنظيف الأذنين ذاتيًا وينمو شمع الأذن بشكل طبيعي من أذنك ويتم غسله أثناء الاستحمام.
إذا كان شمع الأذن لا يسبب أعراضًا تؤثر على سمعك ، فمن الأفضل عدم حدوث ذلك.
يمكن أن تضر أعواد القطن بسمعك
في أي وقت تضع فيه جسمًا غريبًا في أذنك ، يكون هناك خطر إتلاف قناة الأذن وطبلة الأذن. غالبًا ما يكون من الصعب معرفة عمق المسحة القطنية بالضبط في أذنك ، ويمكن أن تؤدي إحدى الخطوات الخاطئة إلى تلف مؤلم. يمكن أن تدفع المسحات القطنية أيضًا شمع الأذن إلى عمق أكبر في الأذن ، مما يؤدي إلى تعبئتها بطبلة الأذن مما يسبب مشاكل في السمع.
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تزيد أعواد القطن من خطر الإصابة بالعدوى
يعمل شمع الأذن كمواد تشحيم طبيعية. إذا كنت تنظف أذنيك بشكل متكرر ، فقد تشعر بحكة وجفاف في أذنيك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن نقص شمع الأذن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى حيث أن الغرض منه هو منع الغزاة الأجانب من دخول جسمك عبر قناة الأذن.
إذا كنت تعاني من ألم في الأذن أو مشاكل في السمع بسبب شمع الأذن المنثر أو المفرط ، فمن الأفضل استشارة أخصائي الأذن بدلاً من معالجته بنفسك.
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