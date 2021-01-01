طريقة عمل خلطة البشاميل الجاهزة.. بدون تكاليف



خلطة البشاميل الجاهزة خلطة البشاميل الجاهزة

طريقة عمل خلطة البشاميل الجاهزة هي الأكثر طلبا بين السيدات، لذلك يمكن أن تتعرفي على طريقة عمل البشاميل الجاهز بدون تعب في خمس دقائق.



طريقة عمل البشاميل الجاهز

لا تحتاج طريقة عمل البشاميل الجاهز لأكثر من حليب وماء.





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مقادير طريقة عمل البشاميل الجاهز:ظرف خلطة بشاميل جاهزة.1 لتر حليب سائل.طريقة عمل البشاميل الجاهزنضع الحليب السائل في وعاء ونضيف بودرة خلطة البشاميل الجاهزة ونخفق المكونات جيداً معاً حتى تمتزج البودرة بالسائل.نضع المزيج على نار متوسطة ونستمر بالتحريك حتى يغلي المزيج ويصبح سميكاً قليلاً، وبذلك تكون البشاميل جاهزة لوضعها فوق المكرونة أو الدجاج أو أي وصفة تريدينها وبطريقة سهلة وسريعة.خلطة البشاميل الجاهزة بوكتعد خلطة البشاميل الجاهزة “بوك” هي أحد أنواع البشاميل الجاهز والتي يفضلها الكثير من السيدات.وتعد خلطة البشاميل الجاهزة “بوك” هي الأسهل على الإطلاق، ولذلك يمكن أن تعتمدي على خلطة البشاميل الجاهزة “بوك” في عمل المكرونة بالبشاميل أو الكوسة بالبشاميل وغيرها من الأكلات التي تحتاج إلى خلطة البشاميل.طريقة إعداد خلطة البشاميل الجاهزة بوكإفراغ محتوي كيس خلطة البشاميل الجاهزة “بوك” على ملعقة زبدة ثم التقليب جيدا ووضع الحليب على خلطة البشاميل الجاهزة “بوك”، كما يمكن وضع كوب من الكريمة على محتوى خلطة البشاميل الجاهزة "بوك".طريقة عمل المكرونة بالبشاميل الجاهزالمقادير:5 ملاعق كبيرة من الدقيقملعقة كبيرة زبدة1/2 كيلو مكرونة1/4 كيلو من اللحم المفرومكوب من الشوربة1 بيضةملحبصللبنطريقة عمل المكرونة بالبشاميل:قومي بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة جداً، ثم ضعيه في المقلاة بعد وضع ملعقة كبيرة من السمن ثم ضعي اللحم المفروم إلى المقلاة بعد تحول لون البصل إلى الأصفر، ومن الممكن أن تضيفى هنا قليلا من الملح حسب الحاجة واتركى الخليط حتى ينضج.أما الخطوة التالية، قومى بوضع كمية من الماء فى وعاء واتركيه حتى يصل إلى الغليان، قومى بوضع المكرونة، ويفضل تقليبها من فترة لأخرى حتى تنضج المكرونة تماماً، قومى بعد ذلك بتصفيتها وغسلها بالماء البارد.حضرى "صينية" وضعى بها ملعقة السمن فيها إلى أن يذوب تماماً، وبعد ذلك أضيفى الدقيق وابدأى فى التقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها بشكل جيد، وهنا يضاف اللبن بشكل تدريجى حتى تحصلى على القوام المناسب.تخلط المكرونة بعد ذلك مع نصف كمية البشاميل فى إناء واسع، وهنا تقسم المكرونة إلى قسمين، يوضع الجزء الأول فى الصينية المخصصة للتسوية، ثم وضع اللحم المفروم وفرده على المكرونة بطريقة متساوية، ومن بعده كمية المكرونة المتبقية.الخطوة الأخيرة تعد هي الأهم، حيث توضع الكمية المتبقية من البشاميل ويفضل هنا خفق بيضة على البشاميل قبل وضعه على وجه "الصينية"، حتى تحصلى على مذاق رائع، وتترك فى فرن درجة حرارته متوسطة لمدة ساعة.