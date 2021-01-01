طريقة عمل اللحمة المسلوقة بالصوص بأسهل الخطوات

طريقة عمل اللحمة المسلوقة بالصوص
طريقة عمل اللحمة المسلوقة بالصوص من الأطباق التي تبحث عنها الكثير من ربات المنزل لإعدادها و تقديمها لأفراد بمذاق شهي و لايقاوم، و تتميز طريقة عمل اللحمة المسلوقة بالصوص
بأنها تختلف و تتنوع من شيف لأخر.
نعرض لكم فيما يلي وصفات شهية و لذيذة لـ طريقة عمل اللحمة المسلوقة بالصوص.
طريقة عمل اللحمة في الفرن بعد سلقها
اللحمة في الفرن بعد سلقها تتمتع بمذاق شهي و مختلف لذا قدمت الشيف ماجي حبيب مقدمة برنامج عيش وملح طريقة عمل اللحمة في الفرن بعد سلقها .
مقادير اللحمة في الفرن بعد سلقها
لحمة بقرى مكعبات
ملح
ماء
طريقة تحضير اللحمة في الفرن بعد سلقها
-إسلقى قطع اللحمة فى الماء مع الملح
-جففى قطع اللحمة بالمناشف الورقية حتى لا تلتصق أثناء التحمير فى الفرن
- ضعي اللحمة فى االطاجن ورشيها بالملح وقدميها.
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طريقة عمل اللحمة المسلوقة في الفرن
قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل اللحمة المسلوقة في الفرن.
مقادير اللحمة المسلوقة في الفرن
1 كيلو لحم بتلو مكعبات
نصف كيلو بصل قاورمة
2 ثمرة بصل متوسط الحجم شرائح رفيعة
4 فص ثوم مفروم
1 كوب مشروم ناضج شرائح
4 ملعقة كبيرة صويا صوص
2 ملعقة زيت نباتي
2 ملعقة كبيرة خل
نصف باقة كزبرة خضراء مفرومة
2 ملعقة صغيرة سكر
1 ملعقة زبدة
التوابل
ملح وفلفل
بهارات لحم
نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
ربع ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
نصف ملعقة كزبرة جافة حبهان مطحون
طريقة تحضير اللحمة المسلوقة في الفرن
- يشوح البصل الشرائح في الزبدة ويترك حتى يذبل
- ثم يضاف الجزر ورشة السكر ويقلبو جيدا حتى يتكرمل الجزر مع البصل
- ثم تضاف مكعبات اللحمة وتشوح جيدا مع كل التوابل
- ثم يضاف المشروم ويقلب الخليط جيدا
-يضاف الصويا صوص ويقلب الخليط جيدا ويتبل بالملح والفلفل
- يضاف قليل من الماء المغلي ويقلب جيدا ويترك حتى تمام النضج
-يضاف البصل القاورما والجزر القاورما المشوحين في الزيت ويقلبو جيدا
-ثم يوضع كل الخليط في الطاجن ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم مع الأرز الأبيض
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