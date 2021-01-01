طريقة عمل اللحمة المسلوقة بالصوص بأسهل الخطوات



طريقة عمل اللحمة المسلوقة بالصوص طريقة عمل اللحمة المسلوقة بالصوص

طريقة عمل اللحمة المسلوقة بالصوص من الأطباق التي تبحث عنها الكثير من ربات المنزل لإعدادها و تقديمها لأفراد بمذاق شهي و لايقاوم، و تتميز طريقة عمل اللحمة المسلوقة بالصوص

بأنها تختلف و تتنوع من شيف لأخر.



نعرض لكم فيما يلي وصفات شهية و لذيذة لـ طريقة عمل اللحمة المسلوقة بالصوص.



طريقة عمل اللحمة في الفرن بعد سلقها

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اللحمة في الفرن بعد سلقها تتمتع بمذاق شهي و مختلف لذا قدمت الشيف ماجي حبيب مقدمة برنامج عيش وملح طريقة عمل اللحمة في الفرن بعد سلقها .مقادير اللحمة في الفرن بعد سلقهالحمة بقرى مكعباتملحماءطريقة تحضير اللحمة في الفرن بعد سلقها-إسلقى قطع اللحمة فى الماء مع الملح-جففى قطع اللحمة بالمناشف الورقية حتى لا تلتصق أثناء التحمير فى الفرن- ضعي اللحمة فى االطاجن ورشيها بالملح وقدميها.txtسهلة و لذيذة .. طريقة عمل لازانيا اللحمة في المنزلtxtطريقة عمل اللحمة الباردةطريقة عمل اللحمة المسلوقة في الفرنقدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل اللحمة المسلوقة في الفرن.مقادير اللحمة المسلوقة في الفرن1 كيلو لحم بتلو مكعباتنصف كيلو بصل قاورمة2 ثمرة بصل متوسط الحجم شرائح رفيعة4 فص ثوم مفروم1 كوب مشروم ناضج شرائح4 ملعقة كبيرة صويا صوص2 ملعقة زيت نباتي2 ملعقة كبيرة خلنصف باقة كزبرة خضراء مفرومة2 ملعقة صغيرة سكر1 ملعقة زبدةالتوابلملح وفلفلبهارات لحمنصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمةربع ملعقة صغيرة قرنفل مطحوننصف ملعقة كزبرة جافة حبهان مطحونطريقة تحضير اللحمة المسلوقة في الفرن- يشوح البصل الشرائح في الزبدة ويترك حتى يذبل- ثم يضاف الجزر ورشة السكر ويقلبو جيدا حتى يتكرمل الجزر مع البصل- ثم تضاف مكعبات اللحمة وتشوح جيدا مع كل التوابل- ثم يضاف المشروم ويقلب الخليط جيدا-يضاف الصويا صوص ويقلب الخليط جيدا ويتبل بالملح والفلفل- يضاف قليل من الماء المغلي ويقلب جيدا ويترك حتى تمام النضج-يضاف البصل القاورما والجزر القاورما المشوحين في الزيت ويقلبو جيدا-ثم يوضع كل الخليط في الطاجن ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم مع الأرز الأبيض