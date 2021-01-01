لمواليد 31 مايو.. ماذا يخبئ لك برجك في علم الأرقام؟

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ماذا يخبئ لك برجك

لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.

وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، ، أبرز النصائح لمواليد يوم 31 مايو ، وفقًا لعلم الأرقام.

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج عن ملامح شخصية اليوم في علم الأرقام، قائلة إذا كنت مولودا في يوم 31 مايو فإن ذلك يعني أن لديك حسا عمليا ولديك استعدادا للاجتهاد، وأنت أيضا متعدد المواهب وقادر على التميز، وتهتم بأمور كثيرة ولديك تفهم إنساني.

وعن نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد اليوم قالت عام ٢٠٢١ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر أيضا على عواطفك وانفعالاتك.

المصدر: elbalad

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