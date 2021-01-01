لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.
وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، ، أبرز النصائح لمواليد يوم 31 مايو ، وفقًا لعلم الأرقام.
كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج عن ملامح شخصية اليوم في علم الأرقام، قائلة إذا كنت مولودا في يوم 31 مايو فإن ذلك يعني أن لديك حسا عمليا ولديك استعدادا للاجتهاد، وأنت أيضا متعدد المواهب وقادر على التميز، وتهتم بأمور كثيرة ولديك تفهم إنساني.
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التعليقات على لمواليد 31 مايو.. ماذا يخبئ لك برجك في علم الأرقام؟
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