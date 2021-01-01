يحتاج الشعر الجاف إلى عناية فائقة لأنه أصعب أنواع الشعر لعدم احتوائه على دهون ويسهل التكسير، وبداية الاهتمام به يكون من خلال الشامبو.
ووفقا لموقع “novosti”، استعرض خبراء العناية بالشعر طريقة غسل الشعر الجاف وهي من خلال إمالة رأسك للأمام وهز شعرك من جميع الجوانب بأصابعك، حتى يتم التخلص من الشامبو الجاف الزائد، ثم مشطي شعرك وانتظري خمس دقائق ثم كرري العملية حسب الحاجة.
كما قدم خبراء العناية بالشعر شامبو طبيعي لا يحتوي على الكيماويات التي تضر الشعر الجاف.
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التعليقات على بأقل تكلفة .. طريقة تحضير شامبو لـ الشعر الجاف
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