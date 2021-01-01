بأقل تكلفة .. طريقة تحضير شامبو لـ الشعر الجاف



الشعر الجاف الشعر الجاف

يحتاج الشعر الجاف إلى عناية فائقة لأنه أصعب أنواع الشعر لعدم احتوائه على دهون ويسهل التكسير، وبداية الاهتمام به يكون من خلال الشامبو.



ووفقا لموقع “novosti”، استعرض خبراء العناية بالشعر طريقة غسل الشعر الجاف وهي من خلال إمالة رأسك للأمام وهز شعرك من جميع الجوانب بأصابعك، حتى يتم التخلص من الشامبو الجاف الزائد، ثم مشطي شعرك وانتظري خمس دقائق ثم كرري العملية حسب الحاجة.



كما قدم خبراء العناية بالشعر شامبو طبيعي لا يحتوي على الكيماويات التي تضر الشعر الجاف.

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مكونات الشامبو الطبيعي :1 ملعقة نشا.1 ملعقة كاكاو.1 ملعقة قرفة أو كركم حسب لون الشعر.طريقة تحضير شامبو الشعر الجاف :1- ضعي ملعقة كبيرة من النشاء في وعاء مناسب، ثم أضيفي القليل من مسحوق الكاكاو أو الكركم أو القرفة وقلبي.2- أضف المكونات حسب الحاجة للحصول على الكمية المطلوبة.3- ستضيف السمراوات مسحوق الكاكاو إلى قاعدة النشا، وستضيف الشقراوات الكركم أو تستخدم النشا فقط ، بينما تضيف أحمر الشعر القرفة.4- قسّمي الشعر إلى أجزاء متساوية (كما هو الحال عند الصباغة) وضعي البودرة على الجذور بفرشاة البودرة.