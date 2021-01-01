طريقة عمل شيش طاووق في الفرن.. 4 وصفات لذيذة ومختلفة



طريقة عمل شيش طاووق طريقة عمل شيش طاووق

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل شيش طاووق في الفرن، حيث يعد من أشهى الأكلات التى تلقى إعجاب الجميع ويمكن تقديمها فى المناسبات والعزومات.



نقدم لكم طريقة عمل شيش طاووق في الفرن كالمحترفين بمذاقات ووصفات متعددة لأشهر خبراء الطهي.



طريقة عمل شيش طاووق في الفرن

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مقادير شيش طاووقدجاج شيشسماقبصل أحمر مكعباتفلفل ألوان مكعباتطماطم شيريزيت زيتونلبن رايبمشرومملحفلفل أسودطريقة عمل شيش طاووق فى الفرن:* يخلط السماق مع الملح والفلفل واللبن الرايب ويوضع الشيش طاووق في التتبيلة ثم تشوى على الجريل مع ملعقة زيت.* يضاف المشروم والطماطم والفلفل الألوان والبصل الأحمر ويشوا جيدا ويقدم الشيش طاووق مع الخضار.طريقة عمل شيش طاووق في فرن البوتجازنقدم لكم طريقة عمل شيش طاووق فى فرن البوتاجز للشيف نجلاء الشرشابىمقادير شيش طاووقأوراك دجاج مخليةبصل بودرةثوم بودرةعصير ليمونبصل مكعباتطماطم مكعباتفلفل رومي مكعباتزباديبابريكاشطةبصلصلصة طماطمفلفل روميملحفلفل أسودزيتطريقة عمل الشيش طاووق:* تتبل قطع الدجاج بالتوابل والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون والزبادي و تقلب مكعبات الفلفل والبصل بالملح والفلفل الأسود والزعتر والزيت.* ترص قطع الدجاج مع قطع البصل والفلفل وتوضع في صينية في الفرن حتى تمام النضج.* تشعل الفحم وتطفأ بالزيت وتوضع مع الشيش ويغطى الخليط حتى الحصول على طعم الشواء وتقدم مع الخبز والبطاطس والكاتشاب والمايونيز.طريقة عمل شيش طاووق في الفرن فاطمة أبو حاتيتبحث الكثر من السيدات عن طريقة عمل شيش طاووق فى الفرن بخطوات الشيف فاطمة ابو حاتي لأنها من أشهر خبراء الطهى الذين يعدون وصفات مميزة ذات ذاق شهى.مقادر طريقة عمل شيش طاووق فاطمة ابو حاتيصدر دجاج مخلي ومقطع2 طماطم كبيرة2 بصل كبير2 فلفل أحمر حارعصير 1 ليمونة4 ملاعق كبيرة من الزبادي3 ملاعق كبيرة زيت زيتونرشة كزبرة1 ملعقة صغيرة بابريكاملحفلفل الأسود1 ورق لوريطريقة عمل شيش طاووق فى الفرن فاطمة ابو حاتيجهزي الدجاج المخلي وقطعه إلى مكعبات كبيرة ثم قطّع الفلفل الأحمر إلى شرائح كبيرة بعد تنظيفه من البذوريقطع البصل إلى مكعبات كبيرة مع الطماطم ثم نضع مكعبات صدور الدجاج على أسياخ خشبية مثلا مكعب دجاج ثم قطعه بالبصل ثم شريحة طماطم وشريحة فلفل أحمر ثم مكعب دجاج حتى يمتلئ السيخ .في وعاء عميق ، ضعي زيت الزيتون ، الزبادي ، الكزبرة ، الفلفل الأسود ، البابريكا ، ورق الليمون وقلبي جيداً و ضع أسياخ الشيش طاووق في التتبيلة لمدة 30 دقيقة.بعد 30 دقيقة من نقع أسياخ الشيش طاووق في التتبيلة ، ضعهم في صينية فرن عميقة مع حواف الأسياخ الخشبية معلقة على حواف الصينية.سخني الفرن جيداً وخاصة الشواية ، ثم ضعي الصينية بالداخل واتركيها لمدة 10 دقائق ، ثم اقلبي الأسياخ من وقت لآخر حتى تجدين أن الدجاج قد بدأ يحمر وانزع الأسياخ واتركها ترتاح قليلاً ثم قدمها ساخنة.طريقة عمل شيش طاووق في الفرن بدون أسياخوأخيرا إليكم طريقة عمل شيش طاووق في الفرن بدون أسياخ بخطوات الشيف شربيني صاحب الأكلات المميزة.مقادير شيش طاووق في الفرنأوراك دجاج مخليةعصير ليمونزيتزباديثومصلصة طماطمقرفة حبهانفلفل الوانبصل بودرةزعفرانملحفلفل أسودبهاراتطريقة عمل شيش طاووق في الفرن* قطعي اوراك الدجاج قطع صغيرة وكذلك الفلفل الألوان والبصل ثم في كبة كهربائية افرمي الثوم وزيت الزيتون وعصير الليمون وملح وفلفل وقرفة وحبهان وبهارات* أضيفي زبادي وصلصة طماطم وزعتر وبوردة زعفران وافرميهم جيدا حتى تحصلي على خليط سائل .* تبلي مكعبات الدجاج والفلفل والبصل بالخليط ثم ضعيه في صينية وادخليه فرن ساخن حتى ينضج الشيش طووق .