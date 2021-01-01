متقلقوش .. 6 أعراض تؤكد فعالية لقاح كورونا في جسمك



لقاح كورونا لقاح كورونا

التطعيم هو الطريقة الوحيدة لحماية نفسك من الإصابة بمرض خطير، ويساعد الحصول على اللقاح في تعزيز المناعة ضد الفيروس القاتل كورونا الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.



وتجدر الإشارة إلى أن المعاناة من الآثار الجانبية أمر طبيعي بعد الحصول على اللقاح ، لكنها مجرد علامة على أن جرعة اللقاح تبني الأجسام المضادة في جسمك، ولا يوجد ما يدعو للخوف لأن معظم الأعراض تختفي من تلقاء نفسها بعد يومين إلى ثلاثة أيام.



فيما يلي بعض الأعراض الشائعة للقاح فيروس كورونا COVID-19 التي قد تواجهها بعد الحصول على اللقاح وفقا لموقع "timesofindia".

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1- حمي وقشعريرةتعتبر الحمى المصحوبة بقشعريرة ورعشة من الآثار الجانبية الشائعة للقاحات COVID-19 فيروس كورونا، بعد أخذ الحقنة قد تواجه ارتفاعًا في درجة حرارة الجسم.2- التعبالإرهاق أو الضعف بعد الحصول على اللقاح هو علامة أخرى على أن اللقاح يؤدي وظيفته، قد تشعر بالتعب الشديد والخمول، قد يستمر هذا لمدة يوم أو يومين على الأكثر.3- الصداعيحتوي لقاح كورونا COVID-19 على مستضدات للفيروس تساعد الجسم على بناء الأجسام المضادة ضد الفيروس التاجي، ونتيجة لذلك فإن معظم الآثار الجانبية للقاح مماثلة لتلك الخاصة بالعدوى، يمكن أن يكون الصداع علامة شائعة، والتي قد يتم الخلط بينها وبين أعراض فيروس كورونا COVID.4- الغثيانالحمى والقشعريرة والتعب، في كثير من الحالات، يصاحبها الشعور بالغثيان، قد تشعر بالحاجة إلى التقيؤ والتي ستهدأ خلال فترة قصيرة.5- آلام المفاصلآلام الجسم وآلام المفاصل من الآثار الجانبية الأخرى للقاح في معظم الحالات، قد تعاني أيضًا من تصلب وتورم، وهذه المشكلة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص فوق سن الخمسين.6- ورم الذراعيمكن أن يتسبب الاحمرار والتورم في الذراعين بعد تلقي الوخز في الشعور بعدم الراحة ، ولكنه يتحسن مع مرور الوقت، قد يساعد تحريك ذراعيك قليلاً في توفير الراحة.