

زيادة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 31-5-2021 زيادة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 31-5-2021

شهدت اسعار الذهب اليوم الاثنين 31-5-2021 في مصر ارتفاعا جديدا مقارنة بالأسعار الأسبوع قبل الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.



وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 :816 جنيها اليوم الاثنين 31 -5-2021 بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل الماضي 774 جنيها أي ارتفع 42 جنيها ، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21: 807 جنيهات الأسبوع الماضي ، بينما سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي.



ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

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أسعار الذهب عيار 21سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 816 جنيها للجرام بدون مصنعية.سعر الذهب في مصروجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:سعر جرام الذهب عيار 24ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 933 جنيهات.سعر جرام الذهب عيار 22وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 855 جنيهاسعر جرام الذهب عيار 21وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 816 جنيهاسعر جرام الذهب عيار 18سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 699 جنيهاسعر جرام الذهب عيار 14سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 544 جنيهاسعر أوقية الذهب عيار 24بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 29,003 جنيهسعر الجنيه الذهبوسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,528 جنيهاسعر كيلو الذهب عيار 24بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 932,571 جنيهاسعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوموعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.