

«موجة حارة».. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 31-5-2021 «موجة حارة».. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 31-5-2021

يقدم "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، تفاصيل حالة الطقس في مصر، اليوم الإثنين 31-5-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.



وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم على مستوى الجمهورية، حيث تستعد البلاد لمواجهة موجة من الحر على مدار اليوم نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، لطيف ليلا على معظم الأنحاء، مع توقعات بنشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 31-5-2021

كما أعلن خبراء هيبئة الارصاد أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وتقدم "الدستور" تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 39 22الإسكندرية 30 21وادي النطرون 34 21طنطا 38 21شبين الكوم 39 22دمنهور 32 21بلطيم 28 22مطروح 26 19السلوم 26 21سيوة 36 22بورسعيد 32 22دمياط 28 21الزقازيق 38 21المنصورة 38 21الإسماعيلية 42 20السويس 41 20العريش 32 21رفح 32 21رأس سدر 41 22نخل 40 19نويبع 41 25طابا 33 22كاترين 33 19الطور 40 23شرم الشيخ 41 27الغردقة 40 26مرسى علم 39 26الفيوم 41 22بني سويف 41 22المنيا 42 23أسيوط 43 23سوهاج 43 23قنا 43 23الأقصر 44 24أسوان 44 24إدفو 44 25أبوسمبل 44 22الوادي الجديد 43 23شلاتين 39 26أبورماد 39 26حلايب 38 27رأس حدربة 38 27