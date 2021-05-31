يقدم "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، تفاصيل حالة الطقس في مصر، اليوم الإثنين 31-5-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.
وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم على مستوى الجمهورية، حيث تستعد البلاد لمواجهة موجة من الحر على مدار اليوم نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، لطيف ليلا على معظم الأنحاء، مع توقعات بنشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 31-5-2021
كما أعلن خبراء هيبئة الارصاد أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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التعليقات على «موجة حارة».. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 31-5-2021
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