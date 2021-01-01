

5 آلاف جنيه خصمًا على سيارات «كيا سيراتو» 5 آلاف جنيه خصمًا على سيارات «كيا سيراتو»

تراجع عدد من التجار والموزعين عن فرض الزيادة السعرية التي تم فرضها على عدد من السيارات الفترة الماضية، وتقديم العديد من الخصومات على بعض السيارات، و من تلك السيارات «كيا سيراتو» موديل 2021 حيث تتراوح قيمة الخصم ما بين 5 و 7 آلاف جنيه.



وتأتي اسعار «كيا سيراتو» عند التجار و الموزعين ما بين305 إلى 373 ألف جنيه.





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مواصفات كيا سيراتو موديل 2021.و تأتي «كيا سيراتو» موديل 2021 بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي، بقوة 130 حصان، وعزم دوران 192نيوتن.متر، بالإضافة إلى فتيس 6 سرعات اوتوماتيك اعتيادي، ونظام دفع أمامي للعجلات، وتسارع من 0 لـ 100 كم في 12ثانية، سعة خزان الوقود 47 لتر، متوسط استهلاك البنزين 6.9 لتر لكل 100 كم.كما توفر العديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تضمنت منظومة الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الإلكتروني للفرامل في الفئات الأعلى وإضافة الى ذلك تضمنت السيارة فتحة سقف كهربائية، مقود حركة مزود بالعديد أنظمة التحكمجاءت السيارة مزودة بالعديد من الكماليات ومنها “جنوط رياضية 16 بوصة، ومثبت سرعة، ومصابيح أمامية هالوجين، وخاصية فتح وغلق مع تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، خاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، ومكيف هواء مانيوال، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 4 سماعات، وبلوتوث)، وغيرها”.