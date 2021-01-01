

قلق كبير ينتاب تجار السيارات بسبب تداعيات قرار نقل معارض السيارات بعيدا عن المناطق السكنية قلق كبير ينتاب تجار السيارات بسبب تداعيات قرار نقل معارض السيارات بعيدا عن المناطق السكنية

تسبب قرار نقل معارض السيارات بالمحافظات إلى أماكن خارجا حتى تكون هذه المعارض خارج المناطق السكنية في حالة من التخوف الكبير بين تجار السيارات في جميع أنحاء مصر، وذلك بسبب التداعيات السلبية الكثيرة التي سيعاني منها التجار في حالة تنفيذهم لهذا القرار خلال المدة التي حددتها الحكومة، وهي فترة من 3 إلى 6 أشهر حسب المحافظة.



ويعود هذا التخوف الشديد لدى تجار السيارات من تنفيذ هذا القرار إلى عدة نقاط من أهمها أن لابد من وجود مكان بديل في البداية قبل البدء في نقل التجار لنشاطهم من المحافظات، وذلك حتى يستطيع التجار اخطار الشركات والمعارض الأخرى بمكان النقل الجديد، والذي حتى هذه اللحظة غير معلوم بشكل محدد.



كذلك أكد التجار أن المحافظات أرسلت لهم خطابات لإخطارهم بقرار النقل والمهلة الممنوحة لهم فقط بدون الإشارة أو ذكر المكان المحدد الذي سيتم نقل النشاط إليه.

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ويتخوف التجار أن يتسبب اضطرارهم إلى تنفيذ هذا القرار في موعده من خطر وقف نشاطهم لفترة غير معلومة لحين تحديد مكان جديد لمعارضهم، وسيتسبب هذا الأمر في ضرر لعدد كبير من أسر العاملين في معارضهم وأيضا أسر الكثير من العاملين في قطاع السيارات بمصر بشكل عام، بالإضافة إلى تسبب هذا الأمر في وقوع خسائر مادية طائلة في سوق السيارات المصري وخاصة بالنسبة للسيارات المجمعة محليا، حيث يمكن أن تقف هذه الصناعة لعدة أشهر بسبب عدم وجود معارض لبيع ما يتم انتاجه من السيارات.