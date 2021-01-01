تسبب قرار نقل معارض السيارات بالمحافظات إلى أماكن خارجا حتى تكون هذه المعارض خارج المناطق السكنية في حالة من التخوف الكبير بين تجار السيارات في جميع أنحاء مصر، وذلك بسبب التداعيات السلبية الكثيرة التي سيعاني منها التجار في حالة تنفيذهم لهذا القرار خلال المدة التي حددتها الحكومة، وهي فترة من 3 إلى 6 أشهر حسب المحافظة.
ويعود هذا التخوف الشديد لدى تجار السيارات من تنفيذ هذا القرار إلى عدة نقاط من أهمها أن لابد من وجود مكان بديل في البداية قبل البدء في نقل التجار لنشاطهم من المحافظات، وذلك حتى يستطيع التجار اخطار الشركات والمعارض الأخرى بمكان النقل الجديد، والذي حتى هذه اللحظة غير معلوم بشكل محدد.
كذلك أكد التجار أن المحافظات أرسلت لهم خطابات لإخطارهم بقرار النقل والمهلة الممنوحة لهم فقط بدون الإشارة أو ذكر المكان المحدد الذي سيتم نقل النشاط إليه.
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التعليقات على قلق كبير ينتاب تجار السيارات بسبب تداعيات قرار نقل معارض السيارات بعيدا عن المناطق السكنية
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