

«مبادرة الإحلال» : تخريد 1074 سيارة بساحات «القاهرة» و «الإسكندرية» «مبادرة الإحلال» : تخريد 1074 سيارة بساحات «القاهرة» و «الإسكندرية»

عبد الرازق : سلمنا 928 سيارة من بين 1000 مركبه مستهدف تسليمها خلال الشهر الحالي .. بحافز أخضر 25 مليون جنيه



صرح أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، بأن مبادرة الإحلال استلمت ما يقرب من 1074 سيارة بساحات التخريد في محافظة «القاهرة، والإسكندرية» حتى الفترة الحالية.





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أشار «عبد الرازق» إلى أنه يتم تسليم 928 سيارة للمستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة والعمل بالغاز الطبيعي «الطاقة النظيفة»، وقد تحملت الخزانة العامة للدولة 25 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر المحدد لكل منها.أوضح أنَّ المبادرة تستهدف تسليم ما يقرب من ألف سيارة حصلت على الموافقة من شركات السيارات وموافقة البنوك؛ نظراً إلى استيفائها الشروط المعلنة، خلال الشهر الجاري، مؤكدا أن التسليم يأخذ فترة تتراوح ما بين 2 و 7 أيام يعد تسليم السيارة بساحة التخريد.