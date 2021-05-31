

احذري أشياء في الثلاجة تنقل لك الفطر الأسود: تخلصي منها فورا احذري أشياء في الثلاجة تنقل لك الفطر الأسود: تخلصي منها فورا

بات الفطر الأسود، هو الزعر الذي أُصاب شعوب العالم، بعدما خرج من دولة الهند، واكتشفت حالات مُصابة به الأمر، ووصل إلى مصر حيث استعدت وزارة الصحة والسكان بتجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود، ويبحث المواطنون في الوقت الحالي عن أعراض الفيروس وكيف يصيب الإنسان؟ ومن ماذا ينتقل إليه؟



أشياء في الثلاجة تنقل لك الفطر الأسود

ويقول أحمد شاهين أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، إن هناك أشياء توجد في ثلاجة المنزل، قد تنقل الفطر الأسود لك ولأسرتك، مؤكدًا أن بعض الفواكه والخضروات، والخبز المحفوظ في الثلاجة، والتي وصلت حالتهما للعفن، قد تنقل الفطر الأسود، قائلًا: «هو اسمه فطر العفن الأسود، وبينتقل من البيئة العفنة، زي الخضروات والفواكه أو الخبز».



وأضاف أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، خلال حديثه لـ «هُن»: «الموضوع خطر على أصحاب المناعة الضعيفة، ومصابي الأمراض المناعية سهل جدًا يتنقل ليهم.. الفطر ينتقل من أصل المكان العفن للإنسان، وما جعله يتفشى في الهند انتقاله بسبب الجثث الكثيرة المصابة به، وانتشار العفن».

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ونصح الطبيب بالتخلص من الأطعمة التي تصل للعفن حتى تجنب الإصابة.أعراض الفطر الأسودوكشفت وزارة الصحة والسكان عن الأعراض التي تظهر على المصاب بالفطر الأسود، مؤكدة أنه غير معدٍ ولا ينتقل من شخص لآخر.وجاءت الأعراض على النحو التالي:1- حمى2- سعال3- ألم في الصدر4- ضيق في التنفس5- تورم في جانب الوجه6- صداع7- احتقان في الجيوب الأنفية8- آلام في البطن9- قىء10- غثيان11- نزيف بالجهاز الهضمي12- دم بالبراز13- إسهال وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى14- جلطات15- تلف الأعصاب16- فقدان الوعى