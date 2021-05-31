

علامات تنذر بالإصابة بالقدم السكرى.. تعرف عليها علامات تنذر بالإصابة بالقدم السكرى.. تعرف عليها

أثار مصطلح "القدم السكري" جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بتر قدم الفنان شريف دسوقي بسبب القدم السكري، وأصبح يدور في ذهن الكثير من الناس العديد من التساؤلات عن أعراض القدم السكري وأسباب الإصابة بها وعلاجها، لذلك نقدم لكم من خلال الفيديو التالي بعض العلامات التي تنذر بالإصابة بالقدم السكري، لمعرفة هذه العلامات ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالي...