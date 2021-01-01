الوقاية خير من العلاج .. اسباب التهاب اللثة



اسباب التهاب اللثة اسباب التهاب اللثة

تساعد عرفة اسباب التهاب اللثة فى تجنب الإصابة به وتكرار حدوثه مرة أخرى مما يمنع معاناة المريض.

نعرض لكم اهم اسباب التهاب اللثة وفقا لما جاء فى موقع “ healthline ” .



عادة ما يكون لدى الأشخاص الأصحاء مئات الأنواع المختلفة من البكتيريا في أفواههم ومعظمهم غير ضار تماما عندما لا تنظف أسنانك بشكل صحيح كل يوم ، تنمو البكتيريا لذا فهى من اهم اسباب التهاب اللثة.



يحدث التهاب دواعم السن عادةً بسبب سوء نظافة الأسنان عندما لا تغسل أسنانك وتنظف في أماكن يصعب الوصول إليها في فمك ، يحدث ما يلي:

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تتكاثر البكتيريا في فمك وتشكل مادة تعرف باسم اللويحة السنية.إذا لم تقم بإزالة البلاك بالفرشاة ، فإن البكتيريا تودع المعادن داخل البلاك بمرور الوقت.تُعرف هذه الرواسب المعدنية باسم الجير ، والتي ستشجع على نمو المزيد من البكتيريا باتجاه جذر السن.تؤدي الاستجابة المناعية لجسمك لهذا النمو البكتيري إلى التهاب اللثة.يتقطع ارتباط اللثة بجذر السن بمرور الوقت ، وقد يتشكل جيب (فجوة) حول اللثة بين اللثة والجذر.تستعمر البكتيريا اللاهوائية الضارة في الجيب وتتكاثر ، وتطلق السموم التي يمكن أن تلحق الضرر باللثة والأسنان والهياكل العظمية الداعمة.بالإضافة إلى ذلك ، هناك عوامل معينة تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالتهاب دواعم السن ، بما في ذلك:التدخينوهو أحد أكبر عوامل الخطر للإصابة بالتهاب دواعم السنداء السكري من النوع 2من اهم اسباب التهاب اللثة هو الاصابة بالسكرى من النوع الثانىبدانةالتغيرات الهرمونية عند النساء (مثل حدوث الحيض أو الحمل أو انقطاع الطمث) ، والتي يمكن أن تجعل اللثة أكثر حساسية.الحالات التي تؤثر على جهاز المناعة لديك ، مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو اللوكيمياالأدوية التي تقلل من تدفق اللعاب في فمك.علم الوراثةسوء التغذية ، بما في ذلك نقص فيتامين سي من اهم اسباب التهاب اللثة