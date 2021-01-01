طريقة عمل فطيرة الخوخ الحلو.. خطوة بخطوة

يعد الفطير من الحلويات الشهية والمميزة، ويمكن تقديمها مع اختلاف الحشوات التي يفضلها الجميع، وتقديمها بالعديد من الطرق المختلفة. وإليكم طريقة تحضير فطيرة الخوخ للشيف نرمين هنو.

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