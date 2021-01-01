طريقة عمل فطيرة الخوخ الحلو.. خطوة بخطوة

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فطيرة الخوخ الحلو

يعد الفطير من الحلويات الشهية والمميزة، ويمكن تقديمها مع اختلاف الحشوات التي يفضلها الجميع، وتقديمها بالعديد من الطرق المختلفة.



وإليكم طريقة تحضير فطيرة الخوخ للشيف نرمين هنو.

مقادير فطيرة الخوخ الحلو

القاعدة:

350 جرام دقيق

180 ملى ماء بارد
1 و ربع ملعقة صغيرة ملح

200 جرام زبدة



فيلينج الخوخ:

2 كوب خوخ فريش مقطع أربع

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون فريش

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

100 جرام دقيق

200 جرام سكر

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب

نصف ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة زبدة مقطعة قطع صغيرة



للتوبينج:

1 بيض مخفوقة

سكر

المصدر: elbalad

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