بعد الجدل السائد .. الموقف القانونى لخوض مرتضى منصور انتخابات الزمالك



مرتضى منصور مرتضى منصور

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك " المجمد " رغبته فى خوض انتخابات رئاسة الزمالك المقرر إقامتها فى النصف الثانى من العام الجاري .



وأكد مرتضى منصور بشكل رسمي خوض انتخابات الزمالك المقبلة فى فيديو له عبر قناة الخاصة باليوتيوب وهو ما أثار الجدل حول عودته مرة أخرى إلى قيادة القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة.



وكانت وزارة الرياضة أعلنت وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

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وقررت وزارة الرياضة تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.وعلم " صدى البلد " أن موقف مرتضى منصور بشأن خوض انتخابات الزمالك المقبلة لا يزال معلقا، ففى حال انتهاء التحقيقات مع مجلسه وإثبات براءته سيكون من حقه خوض انتخابات الزمالك 2021 بشكل طبيعى ، أما فى حال ثبوت مخالفات قوية لمجلسه فإنه لن يخوض الانتخابات ، وهو ما سيتم حسمه بشكل كامل خلال الأيام المقبلة ، ولا يعنى قرار اللجنة الأولمبية بوقفه 4 سنوات عدم ترشحه لانتخابات الزمالك المقبلة خاصة وأن الأمر أصبح فى يد القضاء الآن نتيجة لجوء مرتضى منصور إلى القضاء والطعن على قرار إيقافه من اللجنة الأولمبية .ومن المقرر أن يتم حسم الأمر بشكل رسمي خلال الأشهر القليلة المقبلة خاصة وأن انتخابات الأندية ستقام فى النصف الثانى من العام الجاري وفقا لقانون الرياضة.