توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) التي أقيمت مؤخرا برواندا تحت رعاية NBA.
وفاز الزمالك على الاتحاد المنستيري التونسي في اللقاء النهائي البطولة بنتيجة 76-63.
وأصبح الزمالك أول فريق مصري يتوج ببطولة إفريقيا للسلة خارج الأراضي المصرية في إنجاز تاريخي للنادي الملكي.
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التعليقات على "سلة الزمالك" يحقق رقمًا تاريخيًا بعد التتويج ببطولة إفريقيا
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