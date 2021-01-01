

طبيب روسي يوضح متى تكون الوجبات السريعة مفيدة طبيب روسي يوضح متى تكون الوجبات السريعة مفيدة

أوضح الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف، متى تكون الوجبات السريعة مفيدة.



وقال مياسنيكوف إن تناول الوجبات السريعة باعتدال يمكن أن يكون مفيدا.



وفقًا له، لا يوجد طعام صحي تمامًا أو غير صحي. إذا كان الشخص يلتزم باستمرار بالتغذية السليمة، فلن يكون هناك ضرر خاص للجسم.

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وقال على قناة "روسيا 1": "لقد ذهبت إلى مكان ما، وأنت جائع، وعليك العمل طوال اليوم، اذهب إلى مكان ما، وتناول الهامبرغر! لماذا؟ لأنه يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية".وأوضح الطبيب أن الوجبات السريعة، نظرًا لكثرة السعرات الحرارية، تسمح لك بإشباع شهيتك لفترة طويلة وتمنحك النشاط. تعتبر البيتزا مع الجبن والطماطم والمأكولات البحرية مفيدة قليلا.وأضاف مياسنيكوف أن خطورة الوجبات السريعة تكمن في الدهون والكربوهيدرات المتحولة التي تسبب السمنة ومرض السكري، ولهذا لا ينصح بتناولها كثيرا.