

البورصة تربح 3.5 مليار جنيه.. وصعود جماعي للمؤشرات في الختام البورصة تربح 3.5 مليار جنيه.. وصعود جماعي للمؤشرات في الختام

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم، الأحد، بصعود جماعي، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المستثمرين المصريين على أسهم منتقاة بالسوق .



وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركان المقيدة بالبورصة نحو 3.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 655.945 مليار جنيه.



وعلى صعيد المؤشرات، فقد صعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58%، ليغلق عند مستوى 10301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 2195 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 12731 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 4013 نقطة، فى الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85%، ليغلق عند مستوى 2266 نقطة، بالتزامن مع صعود المؤشر الأوسع نطاقا "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.57%، ليغلق عند مستوى 3199 نقطة.

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وأرجع محللون بسوق المال تلك الارتفاعات إلى عمليات الزخم الشرائي من قبل المصريين على خلفية تحسن أداء شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المتداولة ببورصة لندن، مؤكدين أن التراجعات التى شهدتها المؤشرات خلال الاسبوع الماضي منحت فرصة للمتعاملين المترقبين تراجع أسعار الأسهم ومن ثم اقتناصها عند مستويات سعرية جديدة فى ظل ترقب السوق لعمليات جنى أرباح متوقعة، موضحين أن الاسبوع الجاري قد يشهد بعض التقلبات خاصة إذا ما استهلت البورصات العالمية تعاملاتها على تراجع غدا الاثنين، وهو ما سيحدد اتجاه تعاملات المستثمرين الأجانب خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد المبيعات المكثفة التى حدثت لاستثماراتهم فى البورصة الاسبوع الماضي .